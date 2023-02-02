被屁孩脫序行為害慘 日本壽司郎店面超慘現況曝光

屁孩影片在網路上發酵後，壽司郎生意大受影響。（圖擷取自Twitter）

2023/02/02 08:30

〔即時新聞／綜合報導〕日本高中生近期一段在推特瘋傳的影片，讓知名連鎖迴轉壽司店「壽司郎」（スシロー）的生意大受影響，原因在於該名高中生狂舔公用醬油罐，還用手指沾口水去摸轉盤上的壽司。有網友貼出事件後前往壽司郎用餐時的情境，可見到壽司郎的生意大受影響，放眼望去幾乎都是空位。

這名高中生的脫序影片在推特瘋傳後，引起大批網友撻伐，壽司郎也在1月30日證實影片內容為真，表示已對相關店面進行全面消毒。不過這段影片引起許多日本民眾對於迴轉壽司的食安疑慮，不敢前往壽司郎店面用餐，而壽司郎的母公司「FOOD & LIFE Companies」股價也因此暴跌，傳出市值蒸發了160億日圓（約36.8億元新台幣）。

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有網友在脫序影片瘋傳後前往壽司郎用餐，發現店內門可羅雀，為了食品安全，壽司郎目前也在轉盤上貼上告示，表示目前暫時不在轉盤上提供壽司，請消費者使用觸控螢幕點餐。網友表示，從來沒看過壽司郎店內這麼空過，轉盤上也都沒有餐點，「這事情非常嚴重」。

許多網友留言表示：「考慮到目前的狀況，這是最好的作法了...」、「壽司郎加油！」、「正確的判斷」、「店內空空如也，壽司郎並沒有犯錯，為何要承受這些？」眼見壽司郎生意大受影響，許多網友也在推特上貼出到壽司郎的用餐照，以行動聲援壽司郎。

因應食安疑慮，日本壽司郎表示目前暫時不在轉盤上提供壽司，請消費者使用觸控螢幕點餐。（圖擷取自Twitter）

壽司郎店內空空如也。（圖擷取自Twitter）

壽司郎店內空空如也。（圖擷取自Twitter）

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