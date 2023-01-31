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    噁心！日本高中生舔醬油瓶、沾口水戳壽司 店家怒提告

    近日在推特瘋傳一段影片，一名日本高中生竟在用餐期間，對著公用醬油罐狂舔，甚至還用手指沾口水觸碰轉盤上的壽司等，引發網路砲轟，該間壽司店也證實將對這名高中生提告。（圖擷自推特）

    近日在推特瘋傳一段影片，一名日本高中生竟在用餐期間，對著公用醬油罐狂舔，甚至還用手指沾口水觸碰轉盤上的壽司等，引發網路砲轟，該間壽司店也證實將對這名高中生提告。（圖擷自推特）

    2023/01/31 14:37

    〔即時新聞／綜合報導〕許多民眾都有吃迴轉壽司的經驗，但近日在推特瘋傳一段影片，一名日本高中生竟在用餐期間，對著公用醬油罐狂舔，甚至還用手指沾口水觸碰轉盤上的壽司等，引發網路砲轟，該間壽司店也證實將對這名高中生提告。

    推特近日瘋傳一段影片，畫面中可看到一名金髮高中生到連鎖迴轉壽司店「壽司郎」（スシロー）的某間店用餐時，在鬼鬼祟祟觀察到附近沒有店員後，竟將桌上的醬油罐拿起來狂舔，就連櫃檯上的茶水碗也被他拿起吸吮了一番，行徑十分噁心，更誇張的是，他之後還用手指沾自己的口水，並抹在轉盤上的壽司上，相關畫面曝光引發網路一陣撻伐，金髮少年竟還一度稱「為什麼這點程度的小事也要被罵？」

    網友在群起砲轟之餘，也有人起底該名少年為一名岐阜縣立岐南工業高中就讀高二的學生，在事件引發外界關注後，這名少年也已關閉個人的社群帳號，網友紛紛怒批「學校的名聲就因為這個人毀了」、「之後誰還敢去吃迴轉壽司」、「這不僅對迴轉壽司，對於整個餐飲業都是很大的傷害」。

    後續壽司郎在30日也證實，影片內容確實是在旗下店家發生，並表示已對店面進行全面消毒，同時也已報警，將對少年提告究責。

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