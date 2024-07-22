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恐成西北颱？凱米最快下午轉中颱 氣象署最新路徑預測曝

氣象署最新路徑預測顯示，凱米颱風中心將貼近北海岸而過，恐成「西北颱」。（圖擷自中央氣象署）

氣象署最新路徑預測顯示，凱米颱風中心將貼近北海岸而過，恐成「西北颱」。（圖擷自中央氣象署）

2024/07/22 09:35

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕凱米颱風持續發展，目前已達到輕度颱風上限，預估最快今（22日）下午就會增強為中度颱風，暴風圈也將擴大，氣象署最新路徑預測顯示，凱米颱風中心將貼近北海岸而過，恐成20年來首個典型「西北颱」。

根據中央氣象署觀測顯示，今年第3號颱風凱米上午8時的中心位置在北緯17.7度，東經125.5度，即在呂宋島東方海面上，以每小時7公里速度，向北北西進行，七級風平均暴風半徑120公里、十級風平均暴風半徑40公里；氣象署預估凱米今下午有機會增強為中度颱風，暴風圈也會擴大。

中央氣象署路徑再度西修，預估凱米中心將在週四（25日）清晨貼近北海岸而過，恐成「西北颱」，恐對北台灣構成嚴重威脅。

「西北颱」是指颱風從台灣東方海面向西北方進行，其中心通過基隆與彭佳嶼之間海面時，台灣北部及西部地區將颳起西北風，由於缺乏中央山脈阻擋，加上風向幾與海岸線垂直，使積水不易渲洩，甚至引起海水倒灌，而西部山區因成為迎風面，雨勢特別大，故此種路徑的颱風災情最為嚴重，由於吹的是西北風故稱為「西北颱」，上一個典型西北颱為2004年8月的中度颱風艾利。

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