17歲少女申請28間大學全都上 哈佛等8常春藤名校搶著要！

美國17歲少女賈萊托以其出色成績申請28所學校，當中包括8所常春藤盟校，結果28所全部錄取。（圖翻攝自X平台）

2024/07/22 00:36

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕甫從高中畢業的美國17歲少女賈萊托（Malena Galletto），以其出色成績申請28所學校，當中包括8所常春藤盟校，結果28所全部錄取，讓她將成為家裡第一個上大學的成員。

根據《紐約郵報》報導，來自紐約的賈萊托，天資聰穎的她從小就將學習擺在第一順位，今年6月更從競爭激烈的名校布朗克斯科學高中（The Bronx High School of Science）以優異成績畢業。

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在學時，賈萊托花了約200個小時為大學申請寫了70篇補充論文，並花費大量時間準備SAT考試（美國大學入學測驗），最終在滿分1600分的測驗中拿到1560分的高分。賈萊托不只成績優異，也相當熱衷於社團活動，在高中擔任演講及辯論社隊長，還參與創立致力於性別平等的學生團體。

賈萊托表示，在去年12月，她收到人生第一封大學錄取信，來自紐約州立大學奧爾巴尼分校，之後全國各地的大學紛紛寄來錄取信，包括密西根大學、紐約大學、波士頓大學、哥倫比亞大學、喬治城大學、巴納德學院、瓦薩學院等等。

今年3月28日，常春藤聯盟8所名校在這天向申請入學的學生寄出通知信，一口氣申請所有常春藤盟校的賈萊托也收到電郵信件。賈萊托說，當天她打開的第一封信來自康乃爾大學，當她看到錄取時相當開心，在她得知哈佛大學也錄取她時，她則是直接尖叫，最後決定選擇哈佛就讀，計畫攻讀政府學與物理學雙學位。

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