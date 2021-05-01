超狂！奈國高中畢業生獲美加19名校獎學金 總金額逾1.4億元

奈及利亞17歲高中畢業生薇克特，獲得美國、加拿大19間知名大學的全額獎學金，總金額超過500萬美元（約新台幣1.4億元）。（路透）

2021/05/01 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕太狂了！奈及利亞17歲高中畢業生薇克特（Victory Yinka-Banjo），獲得美國、加拿大19間知名大學的全額獎學金，總金額超過500萬美元（約新台幣1.4億元），當然，她最後還是只能選擇1間就讀，因此只能拿到1份獎學金。

據《CNN》報導，這些名校包括美國哈佛大學、耶魯大學、麻省理工學院、史丹佛大學、約翰霍普金斯大學、杜克大學、普林斯頓大學、布朗大學、維吉尼亞大學，在加拿大則有多倫多大學、英屬哥倫比亞大學的獎學金。

請繼續往下閱讀...

薇克特驚訝地表示，這樣的結果令人難以置信，因為她雖然申請了那麼多學校，可是自己並不覺得會有任何1間同意，如今的結果代表著她擁有進入各大名校的能力。

薇克特未來想要朝著計算生物學（Computational biology）的領域前進，她目前正在那些名列前茅的學校中挑選1間就讀，可能名單包括哈佛大學、史丹佛大學、麻省理工學院、杜克大學、約翰霍普金斯大學。

這名高中畢業少女的父母全都是奈及利亞籍，母親奇卡（Chika Yinka-Banjo）在首都拉哥斯大學擔任資深講師，父親阿德因卡（Adeyinka Banjo）則是私人企業的採購和供應鏈主管。媽媽笑稱，女兒的表現將會鼓舞不少奈及利亞的青少年。

當然，薇克特的成功和本身的努力脫不了關係，她在劍橋大學考試委員會國際考試部的測驗中，第二外語英語被評為世界頂尖，而且在劍橋國際中學教育普通證書（IGCSE）的6項科目都拿到A。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法