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路口出「撞」況74歲騎士亡 汽車駕駛竟已赴美

曾姓男子駕駛汽車與騎機車的劉姓阿嬤發生車禍。（圖由嘉義縣消防局提供）

曾姓男子駕駛汽車與騎機車的劉姓阿嬤發生車禍。（圖由嘉義縣消防局提供）

2024/04/14 09:47

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣某大學退休職員65歲曾姓男子，4月10日前往大學辦理退休，當天早上8點駕駛汽車行經大林鎮鄉道嘉98線與大林自行車道交叉口時，與騎乘機車、從自行車道轉出的74歲劉姓阿嬤發生車禍，阿嬤傷重不治，曾姓男子被依過失致死罪嫌移送法辦，車禍責任待鑑定釐清。

警方調查，劉姓阿嬤騎機車，從自行車道左轉駛出路口，欲左轉駛入嘉98線東向車道，曾姓男子當時駕駛汽車在嘉98線西向車道，由西向東超車，變換至東向車道續向東直行行經事故路口，左轉彎的機車與直行的汽車發生碰撞，曾男駕駛汽車衝進一旁田裡，劉姓阿嬤的機車嚴重毀損，物品散落一地，救護人員到場時，劉姓阿嬤已無呼吸心跳，送醫不治；曾男並無酒駕，車禍原因待鑑定釐清。

據了解，曾男經常往返台美，預定退休後到美國，當天是要到大學完成退休程序。

劉姓阿嬤車禍過世，家屬難過悲傷，阿嬤孫女說，檢警到靈堂相驗時曾男進行筆錄，稱當時開車時速60公里，是看到劉姓阿嬤騎機車衝出而撞上，但家屬質疑曾男是超車要切回車道時撞上阿嬤，車禍後還衝入田間，懷疑車速不只他所稱的速度，並指案發後聽聞曾男已赴美國，學校人員致電稱要代替曾男拈香，讓人觀感不佳，已將此案過程張貼到Dcard網站。

嘉義地檢署表示，此車禍案件行車記錄器拍得很清楚，檢察官並未諭知交保或限制出境，已跟雙方告知會先將送車禍送鑑定，鑑定後會再通知雙方，請雙方先就賠償及保險部分處理。

曾姓男子駕駛汽車與騎機車的劉姓阿嬤發生車禍。（圖擷取自Dcard網站）

曾姓男子駕駛汽車與騎機車的劉姓阿嬤發生車禍。（圖擷取自Dcard網站）

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