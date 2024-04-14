台中和牛燒肉店囤大量過期肉 業者晚間聲明：員工教育訓練用

台中和牛燒肉店被台中市衛生局查出大量過期肉，業者晚間聲明指是「員工教育訓練用肉」。（圖：食安處提供）

2024/04/14 23:22

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市西屯區一家打出使用日本頂級和牛的燒肉店遭爆使用過期食材，衛生局稽查發現店內儲放大量過期食材，其中不乏賞味期只到去年11月、最長逾期5個月的肉品，相關過期食材已當場封存，衛生局將通知負責人說明後釐清是否提供給消費者吃下肚；業者晚間發聲明指出，過期肉品是留給員工進行教育訓練用，強調提供新鮮肉品給顧客；但對把過期的和牛冷凍保存屬違法及對台灣食安相關法律的認知不足，而做出了不好的示範，業者也致歉。

台中市衛生局食安處日前獲報西屯一家打出使用頂級日本和牛肉的燒肉店使用過期食材，12日前往稽查，當場在店內冷凍庫中查到15箱過期肉品，根據肉品貼的標籤逾最佳賞味期3個月到5個月不等。

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此外，另查出包含逾有效期限2到4個月不等的味噌11盒、24箱冷麵已逾有效期1週及3瓶逾期2個月的豆瓣醬，當場全數封存停用。

至於是否有提供過期肉品或食材讓消費者吃下肚或是需勒令停業，食安處表示，此案仍在稽查中，已通知負責人說明包括肉品等食材進口日及數量，由業者陳述說明後釐清，後續將視違規情節依法辦理。記者去電店家，店員僅表示公司開會後才會對外說明。

業者晚間則緊急發出聲明指出，對新聞傳出造成顧客和大眾恐慌和不適，深感抱歉；店裡把過期的和牛冷凍保存，確實是不對，指是對於台灣食安相關法律的認知不足，而做出了不好的示範，感到很抱歉。

業者也強調，營業時間所提供的肉品，為了確保肉質的鮮甜和肥美，都定期叫貨配送新鮮肉品給顧客最好的品質，跟新聞中所指的過期肉不一樣，「開店以來，我們都是真誠對待客人，誠信經營店面，我們保證以上的內容並沒有造假」。

業者強調，冷凍肉品和一些過期的商品是為了提升服務品質而「留給員工進行教育訓練使用」，但販售的肉品跟過期肉品有用兩個冰箱分開保存以免交叉感染；強調經過此事件，將會更加嚴格的控管食品的保存和針對肉品去做檢測，讓到店顧客放心，並重新拾起對該店的信任。

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