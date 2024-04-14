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彰化警失蹤4天 追監視器赫見新北墜橋亡

消防人員獲報到場，發現鍾員在五重溪內，但已經明顯死亡。（記者陸運鋒翻攝）

消防人員獲報到場，發現鍾員在五重溪內，但已經明顯死亡。（記者陸運鋒翻攝）

2024/04/14 20:19

〔記者陸運鋒／新北報導〕彰化縣警察局和美分局26歲鍾姓員警，日前上午因未到班且不知去向，單位主管立即通報鍾員戶籍地的新北市新店警分局失蹤協尋，經連日調閱監視器追查後，於今天下午發現鍾員倒臥在新店五重溪，隨即通報消防人員前來打撈，但鍾員頭顱破裂、明顯死亡，初步研判為輕生。

據了解，在彰化縣和美警分局和美派出所擔任基層員警的鍾員，為警專36期畢業，原本在11日上午9時應到班值勤卻未上班，由於單位主管一直聯繫不上，便在11日通報鍾員戶籍地的新店警分局失蹤協尋。

新店警分局調查，經連日調閱監視器後，於今天下午1時40分，發現鍾員在10日晚間7時許，在其胞兄住處附近的安康路三段某便橋，墜落11公尺高的五重溪河中，警方隨即派員前往現場查看，果然發現鍾員仰躺於橋下溪中，通報消防人員前來打撈後，但鍾員頭顱破裂已經明顯死亡，隨即封鎖現場調查。

據查，現場經鑑識人員採證後，發現鍾員衣著大致完整，且肢體未發現明顯可疑抵禦性傷痕，並未發現外力介入跡象，已排除有他殺之嫌，而後在鍾員身上發現相關證件，隨即聯繫家屬後確認身分。

據悉，鍾員每當休假時都會借住在胞兄家中，而鍾員近期則向家屬透露心情不佳、情緒極度低落，初步研判為輕生，至於詳細原因，仍有待和美警分局釐清。

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