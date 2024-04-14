爆防腐劑超標！60年南投麻糬名店「方愫馨」道歉 網崩潰「已送朋友吃」

草屯麻糬名店「方愫馨」的原味麻糬被檢出防腐劑超標，讓在地民眾超失望。（圖擷取自業者臉書粉專）

2024/04/14 21:11

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期台灣食安事件連環爆，衛福部食藥署公布今年度中式炊蒸食品製造業及販賣業稽查專案執行結果，南投草屯人氣麻糬店「方愫馨草屯手工麻糬」遭檢出麻糬使用過量防腐劑。有在地人直呼「吃了這麼多年以為可以信賴的老牌子竟然有問題，真令人生氣！」

為維護民眾食安權益，衛生單位加強對食品業者抽檢稽查，近日公布的中式炊蒸食品製造業及販賣業稽查專案執行結果，在草屯經營超過60年的老店「方愫馨」的原味麻糬被驗出有問題，其防腐劑苯甲酸超標。由於是首次查獲，縣府衛生局依食安法最低裁罰金額開罰3萬元，已要求業者改善並持續追蹤。

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「方愫馨」是草屯人氣老店，時常可以看到排隊人潮。這起食安事件爆出後，引發在地人討論。地方臉書社團「草屯人」就有網友PO文嘆，「已經吃方愫馨原味麻糬十多年，也常推薦或送給朋友吃，竟然防腐劑過量，真令人生氣傷心，生意很好的在地老牌子，竟然不可信賴！」

其他草屯民眾也紛紛留言表示，「非常失望，再也不買了」、「事實證明人多的地方不要去」、「方愫馨的前身阿北做的才好吃，紅豆餡自己熬的都有顆粒口感，現在走味了」、「懷念以前阿伯做的麻糬，現在方愫馨做大了變不好吃，大多都是外地人才會去買」、「這種生意一做大，完全罔顧消費者食安的，可以關一關收起來了」、「草屯的麻糬我只推久味」、「這家早就走味了，現在我都推薦去吃大姐的久味」。

對此，方愫馨今天（14日）透過臉書粉專發道歉聲明，並附上一份3月19日的檢驗合格報告書，宣稱「各位草屯的鄉親朋友及社會大眾，在此代表方愫馨全體員工向大家致歉。方愫馨草屯手工麻糬的產品，長久以來檢驗上是合格的，衛生局每年也會例行性的不定期抽查，檢驗結果都是符合政府相關規定。我們去年在台中-新光三越設櫃也有提供完善的檢驗報告，通過考核才可進駐設櫃。此次被驗出的品項為『原味麻糬』不合格值超出0.3，我們立即以最嚴謹的方式來檢視我們的作業流程並加以檢討這個問題，每位員工也立即的重新教育訓練。」

業者接著說：「這次被檢出不合格可能是作業環節上有失誤所導致，我們相當重視這個問題也立即處理，也會積極面對這個問題，往後會更加謹慎。在產品的部分，除了每年政府機關抽檢之外。我方將會自行不定期送國家指定檢驗機構檢驗，以確保消費者食品安全。再次跟各位草屯的鄉親朋友及社會大眾道歉，真的非常的抱歉，請大家可以安心食用。」

但不少網友不買單，「真是挺失望的，畢竟貴店的產品，是我們會首推給親朋好友的草屯在地美食，這下子連我們都難以對親友交代了」、「原來手工麻糬有放防腐劑，我以為是無添加的，口味都已經跑掉了，現在又有加防腐劑，價格還一直漲……」、「有加防腐劑就是有，鬼扯啥作業流程，臉皮厚到不行！」、「送檢驗的跟店內賣的是同一批？做過食品業的就懂」、「知道原來現做的手工麻糬含防腐劑後，以後就不會想買了。」

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