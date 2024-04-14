台中頂級和牛燒肉店遭查獲儲放大量過期肉 賞味期只到去年11月

台中頂級日本和牛燒肉店遭衛生局查獲儲放大量過期肉品。（圖：食安處提供）

2024/04/14 15:36

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市西屯區一家打出使用日本頂級和牛的燒肉店遭爆使用過期食材，台中市衛生局前往稽查赫然在店內發現儲放大量過期肉品，其中不乏賞味期只到去年11、12月的肉品，甚至連調味品、冷麵等均過期，當場將過期食品封存，是否有消費者吃下肚，將通知負責人說明後釐清，後續可依違反「食安法」處新台幣6萬元以上2億元以上罰鍰。

衛生局上週獲報西屯這家打出使用頂級日本和牛肉的燒肉店使用過期食材，衛生局12日前查往稽查，當場在店內冷凍庫中查出大量過期肉品，肉品賞味期不乏到去年的11月、12月，此外，包含豆瓣醬、牛肉、味噌、冷麵等數項食品也均有過期情況，當場進行封存，約封存20餘箱相關材。

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至於是否有提供過期肉品或食材讓消費者吃下肚，衛生局指出，將請業者提供進貨資料等並陳述說明後釐清，後續可依違反食安法第15條第1項第8款規定處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

據了解，該燒肉店打出廚師、經理等均來自日本，使用上等日本和牛，售價不便宜，單人套餐要價3900元，在台中燒肉店一級戰區也創下Google評論4.5顆星好評。

台中頂級日本和牛燒肉店遭衛生局查獲儲放大量過期肉等食材。（圖：食安處提供）

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