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美國海岸星光號串聯西雅圖至洛杉磯 西岸山海美景1次收錄

美國海岸星光號（The Coast Starlight）每天往返西雅圖（Seattle）和洛杉磯（Los Angeles），玻璃景觀車廂讓沿途山海風景一覽無遺。（記者蔡昀容攝）

美國海岸星光號（The Coast Starlight）每天往返西雅圖（Seattle）和洛杉磯（Los Angeles），玻璃景觀車廂讓沿途山海風景一覽無遺。（記者蔡昀容攝）

2024/07/21 22:42

〔記者蔡昀容／台北報導〕美國西雅圖（Seattle）8月起計有4家航空公司直飛，當地的觀景列車海岸星光號（The Coast Starlight），可一路往南開往洛杉磯，沿途經過波特蘭（Portland）、聖塔巴巴拉等地，透明的玻璃景觀車廂，讓美國西海岸的山海、城市、農莊景致一覽無遺。

1971年開通迄今的海岸星光號，由美國國鐵（Amtrack）營運，每天往返西雅圖國王街站和洛杉磯聯合車站各一列次，全長2216公里，車程約35小時，中途停靠波特蘭、愛莫利維爾（舊金山附近）、聖荷西、聖塔巴巴拉等28站。

列車分上下層，其中一節是景觀車廂，頂部和側邊採大片透明玻璃，可欣賞沿途風景，北段可見山景、大城市、農莊、釀酒廠、葡萄酒園等風光，從加州開始則是太平洋海景為主；列車座位分成經濟艙座位、雙人房、四人房、無障礙臥室等，車票可附餐，也有販賣咖啡飲品、餐點的吧檯。

起訖點西雅圖是華盛頓州的港口城市，近年匯聚微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、Google、Apple、Meta等科技巨頭，成長飛快。

西雅圖觀光資源豐富，有新鮮海鮮、3個國家公園、往阿拉斯加的遊輪，百年的派克市場、星巴克創始店則是必訪景點。1962年因世界博覽會興建的太空針塔，塔高184公尺、約60層樓高，登上360度觀景台可一覽西雅圖，是西雅圖最著名地標。

列車停靠城市之一波特蘭，是高雄市的姊妹市，兩市自1988年締結友誼迄今。波特蘭有超過200個公園，位於華盛頓公園（Washington Park）的國際玫瑰試驗園，玫瑰品種超過600種，有「玫瑰之城」美譽，每年舉辦玫瑰節（Rose Festival）吸引各地民眾同歡。

波特蘭市政委員Dan Ryan（丹瑞恩）表示，波特蘭以優質水源著稱，並造就知名的啤酒、葡萄酒；波勒蘭所在的俄勒岡州（Oregon），3小時車程內能欣賞5種不同地景，包含海岸、雨林、河谷、山區和沙漠，適合戶外踏青。

城市精神標語「Keep Portland weird（讓波特蘭保持怪異）」，Dan Ryan說，是來自於波特蘭尊重每個人的文化與獨特性，成為「舒適做自己的人」的避風港，也因此催生許多藝術和創新。

波特蘭高雄姊妹市協會會長陳紀昭說，波特蘭盛行餐車文化，以人口來算，餐車密度相當高，波特蘭的餐車相關申請較餐廳容易也較快速，並劃有供餐車聚集販售的區域。餐車餐點選擇多樣，有美式、義式、泰式、日式、韓式等，還有賣珍珠奶茶、手搖飲的餐車。

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美國西岸的海岸星光號（The Coast Starlight），設有販售餐食飲品的櫃台。（記者蔡昀容攝）

美國西岸的海岸星光號（The Coast Starlight），設有販售餐食飲品的櫃台。（記者蔡昀容攝）

美國西雅圖（Seattle）地標太空針塔（Space Needle）。（記者蔡昀容攝）

美國西雅圖（Seattle）地標太空針塔（Space Needle）。（記者蔡昀容攝）

美國西雅圖（Seattle）太空針塔（Space Needle）觀景台。（記者蔡昀容攝）

美國西雅圖（Seattle）太空針塔（Space Needle）觀景台。（記者蔡昀容攝）

美國波特蘭（Portland）盛行餐車文化。照為Hawthorne Asylum Food Cart Pod。（記者蔡昀容攝）

美國波特蘭（Portland）盛行餐車文化。照為Hawthorne Asylum Food Cart Pod。（記者蔡昀容攝）

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