全球首例綠色恐龍骨！洛杉磯展出罕見化石

23公尺長的綠色恐龍化石名為「格娜塔莉」，屬新發現的蜥腳類物種。（美聯社）

2024/07/17 08:31

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國知名科技網站《物理學家組織》（PhysOrg）報導，美國加州洛杉磯自然歷史博物館（Natural History Museum of Los Angeles County）近日宣布，將展出一具舉世罕見的綠色骨骼恐龍化石，這也是全球首次發現擁有此特徵的恐龍。這具被命名為「格娜塔莉」（Gnatalie）的恐龍化石，不僅屬於全新物種，其獨特的綠色骨骼更引發學界和民眾的廣泛關注。

據報導，「格娜塔莉」屬於蜥腳類恐龍家族（sauropod），生活於1.5億年前的侏羅紀晚期（Late Jurassic）。牠是一種擁有長頸和長尾的草食性恐龍，體長約24公尺，比活在 6600 萬至 6800 萬年前的霸王龍（Tyrannosaurus rex）還要古老。這次發現為研究恐龍的演化和生態提供了寶貴的新資訊。

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這具化石最引人注目的特徵，莫過於其深橄欖綠色的斑駁骨骼。博物館專家解釋，這種罕見顏色源於化石形成過程中，一種名為「綠麟石」（celadonite）的礦物作用。綠麟石通常形成於火山或熱液環境中，而這類環境往往不利於骨骼保存。因此，「格娜塔莉」的存在不僅是古生物學的一大奇蹟，也為研究古代地質環境提供了重要線索。

西方健康科學大學（Western University of Health Sciences）的解剖學家兼古生物學家韋德爾（Matt Wedel）表示，他早在研究生時期就聽聞過「綠色恐龍」的傳說，但當他親眼目睹這些骨骼時，仍然感到無比震撼，直呼：「這與我以前見過的任何東西都截然不同。」

賓州克雷森市聖阿洛伊修斯學院（Mount Aloysius College）的惠特洛克（John Whitlock）教授則強調，這個發現對於理解恐龍分類和解剖多樣性具有重要意義。他表示：「這個發現不僅增加了我們對恐龍分類多樣性的理解，也豐富了我們對恐龍解剖結構的認知。」

「格娜塔莉」的骨骼於2007年在猶他州的惡地（Badlands）首次被發現，牠與一種名為梁龍（Diplodocus）的蜥腳類恐龍相似，相關研究成果將於明年發表在科學期刊上。蜥腳類恐龍家族成員眾多，包括雷龍（Brontosaurus）和腕龍（Brachiosaurus）等巨型草食性恐龍。

「格娜塔莉」將成為洛杉磯自然歷史博物館中體型最大的恐龍，並預計於今年秋季在全新的歡迎中心展出，勢必將吸引全球恐龍迷的目光。

23公尺長的綠色恐龍化石名為「格娜塔莉」，屬新發現的蜥腳類物種。（美聯社）

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