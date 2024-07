全球「最完整劍龍化石」即將拍賣！ 蘇富比估1.9億落槌

2024/07/11 17:01

吳裕堯/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕蘇富比拍賣公司(Sotheby's)即將於17日在紐約拍賣全球最完整且保存良好、生存年代距今至少約1.5億年前的劍龍化石,預估落槌價在400萬到600萬美元(約新台幣1.2億到1.9億)之間。

綜合外媒報導,這具被稱為「Apex」的劍龍化石2022年5月才在美國科羅拉多州一處私人地產出土,由古生物學家庫珀(Jason Cooper)和蘇富比一起聯手開挖,蘇富比負責紀錄挖掘、修復與組裝所有過程。另外,這樣珍貴的完整標本出售給私人投標者,庫珀雖提出質疑,但仍不影響化石拍賣。

請繼續往下閱讀...

報導指出,「Apex」化石高約為3.35公尺,長約為6.1公尺,生存在距今約1.5億年前的侏羅紀時期,古生物學家研究「Apex」的骨頭發現,牠死前並未受到任何戰鬥或捕食相關傷害的跡象,化石才能保存得非常完整,而且在牠的骨頭上還能看出,活到高齡才會出現的關節炎症狀,讓這具化石顯得更加獨特且珍貴。

蘇富比全球科學和流行文化主管哈頓(Cassandra Hatton)也將「Apex」描述為「有史以來出土的同類化石中最好的化石之一」,她也說,通常拍賣行收的都是完工物品,像是畢卡索畫作、印製於1784年的書籍等物品,「但這具化石從出土到組裝,我們都一路見證。」

'Apex is the largest, most complete Stegosaurus ever found,' said Cassandra Hatton, the global head of science and popular culture at Sotheby's, where this well-preserved fossil could fetch up to an estimated $6 million at auction pic.twitter.com/T7TurL01Kl