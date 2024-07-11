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全球「最完整劍龍化石」即將拍賣！ 蘇富比估1.9億落槌

蘇富比（Sotheby's）17日在紐約拍賣有史以最完整且保存良好的劍龍化石「Apex」。（歐新社）

蘇富比（Sotheby's）17日在紐約拍賣有史以最完整且保存良好的劍龍化石「Apex」。（歐新社）

2024/07/11 17:01

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕蘇富比拍賣公司（Sotheby's）即將於17日在紐約拍賣全球最完整且保存良好、生存年代距今至少約1.5億年前的劍龍化石，預估落槌價在400萬到600萬美元（約新台幣1.2億到1.9億）之間。

綜合外媒報導，這具被稱為「Apex」的劍龍化石2022年5月才在美國科羅拉多州一處私人地產出土，由古生物學家庫珀（Jason Cooper）和蘇富比一起聯手開挖，蘇富比負責紀錄挖掘、修復與組裝所有過程。另外，這樣珍貴的完整標本出售給私人投標者，庫珀雖提出質疑，但仍不影響化石拍賣。

報導指出，「Apex」化石高約為3.35公尺，長約為6.1公尺，生存在距今約1.5億年前的侏羅紀時期，古生物學家研究「Apex」的骨頭發現，牠死前並未受到任何戰鬥或捕食相關傷害的跡象，化石才能保存得非常完整，而且在牠的骨頭上還能看出，活到高齡才會出現的關節炎症狀，讓這具化石顯得更加獨特且珍貴。

蘇富比全球科學和流行文化主管哈頓（Cassandra Hatton）也將「Apex」描述為「有史以來出土的同類化石中最好的化石之一」，她也說，通常拍賣行收的都是完工物品，像是畢卡索畫作、印製於1784年的書籍等物品，「但這具化石從出土到組裝，我們都一路見證。」

這具被稱為「Apex」的劍龍化石，2022年5月才在美國科羅拉多州一處私人地產出土，高約為3.35公尺，長約為6.1公尺。（歐新社）

這具被稱為「Apex」的劍龍化石，2022年5月才在美國科羅拉多州一處私人地產出土，高約為3.35公尺，長約為6.1公尺。（歐新社）

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