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萌翻！巴塔哥尼亞驚現7000萬年前「迷你手臂」肉食恐龍

科學家揭秘，阿貝力龍科恐龍，比我們想像的更加多樣化。（取自IG帳號paleogdy）

科學家揭秘，阿貝力龍科恐龍，比我們想像的更加多樣化。（取自IG帳號paleogdy）

2024/05/22 11:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕據科學媒體《IFLScience》21日報導，阿根廷巴塔哥尼亞（Patagonia）地區出土了一種7000萬年前的恐龍化石，其最引人注目的特徵，就是牠那異常短小的前肢！這種恐龍被命名為「Koleken inakayali」，屬於阿貝力龍科（Abelisauridae），牠們是白堊紀晚期（Late Cretaceous）南半球的頂級掠食者。

「Koleken」在巴塔哥尼亞中部原住民特維爾切人（Tehuelche people）的語言中，意為「小石頭」，而「Inakayal」則是最後一位特維爾切領袖的名字。這具「Koleken inakayali」的部分骨骼化石，是在「拉科洛尼亞組」（La Colonia Formation）地層中被發現的，包括了部分頭骨、幾乎完整的脊椎骨、完整的髖骨、部分尾骨，以及兩條幾乎完整的腿骨。

這種新發現的恐龍，與著名的「肉食公牛」食肉牛龍（Carnotaurus）相似，食肉牛龍曾在電影《侏羅紀世界》和紀錄片《史前星球》中亮相。「Koleken inakayal」與食肉牛龍的不同之處，在於牠擁有獨特的頭骨特徵、體型較小，而且沒有食肉牛龍頭上的角。

然而，「Koleken inakayal」與食肉牛龍的共同點，就是牠們都擁有極其短小的前肢，這是阿貝力龍科的共同特徵。科學家認為，食肉牛龍會利用牠奇特的小手臂和特殊構造的肩胛帶，在求偶時快速旋轉，展現出藍色的閃光，但我們尚不清楚「Koleken inakayal」的前肢有何用途。

這些化石的出土，是美國國家地理學會（National Geographic Society）資助的一個研究項目的成果，該項目旨在探討巴塔哥尼亞地區恐龍時代的終結，重點關注白堊紀最後1500萬年的地質時期。

這個項目已經讓人對白堊紀晚期巴塔哥尼亞的恐龍分佈，有了更深入的了解，而這次的發現，更進一步證明了「拉科洛尼亞組」地層，作為恐龍化石產地，具有全球性的重要意義。

「這一發現，讓我們了解到巴塔哥尼亞地區，在恐龍大滅絕事件發生前，阿貝力龍科獸腳亞目恐龍的多樣性」探險家波爾（Diego Pol）在一份聲明中表示，「我們的研究還分析了阿貝力龍科及其近親的演化過程，並確定了白堊紀早期頭骨加速演化的脈衝。它擴展了我們對白堊紀時期生活在該地區的阿貝力龍科的了解，並表明牠們比我們之前認為的更加多樣化。」

這項研究近日發表在《支序分類學》（Cladistics）期刊上。

出土的化石，包括了部分頭骨、幾乎完整的脊椎骨、完整的髖骨、部分尾骨，以及兩條幾乎完整的腿骨。（取自National Geographic Society官網）

出土的化石，包括了部分頭骨、幾乎完整的脊椎骨、完整的髖骨、部分尾骨，以及兩條幾乎完整的腿骨。（取自National Geographic Society官網）

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