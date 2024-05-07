福建發現世界最大恐爪龍類足跡 估「主人」至少5公尺長

福建發現已知世界上最大的恐爪龍類足跡，推測其主人為至少5公尺長、臀高可達近2公尺的大型恐爪龍。（圖擷自《iScience》）

2024/05/07 10:40

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由中國地質大學（前身為北京地質學院）、福建省英良石材自然歷史博物館所組成的考古團隊宣佈，在福建的龍翔恐龍足跡群中，發現已知世界上最大的恐爪龍類足跡，推測其主人為至少5公尺長、臀高可達近2公尺的大型恐爪龍。

綜合中國媒體報導，研究團隊在國際學術期刊《iScience》刊登最新報告，在福建的龍翔恐龍足跡群中，有5個平均長約36.4公分，寬16.9公分的大型足跡，屬於生活於侏羅紀晚期至白堊紀的肉食性或雜食性獸腳類恐龍，牠們身披羽毛，其後肢第二趾上有非常大，呈鐮刀狀的趾爪，在行走時第二趾可能會縮起，僅使用第三、第四趾行走，所以會在地上留下二趾型足印。

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研究人員為這批足跡建立新的足跡屬種，名為「英良福建足跡」，地質大學副教授邢立達指出，大型二趾足跡共有6枚，其中5個足跡組成一道行跡，保存清晰且足趾細長，其大小遠超之前發現的山東馳龍足跡的長度（28.5公分）。

邢立達推斷，留下足跡的恐龍體長至少5公尺、臀高可達2公尺，體形堪比南方盜龍和猶他盜龍，代表恐爪龍類在亞洲成為頂級掠食者所出現的體型巨大化適應性演化，顯示福建龍翔恐龍足跡群的巨大研究潛力。

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