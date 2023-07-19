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    1.25億年前化石出土超清晰 成為「哺乳類獵捕恐龍」證據

    從化石上可見，爬獸屬獾類哺乳類動物正在攻擊一頭草食恐龍。（美聯社）

    從化石上可見，爬獸屬獾類哺乳類動物正在攻擊一頭草食恐龍。（美聯社）

    2023/07/19 09:16

    〔即時新聞／綜合報導〕哺乳類動物曾和恐龍一同生存在遠古時代，許多哺乳類在當時可能大多是恐龍的食物來源，而近期有化石出土顯示，有些哺乳動物可能也以恐龍為食。古生物學家18日指出，中國東北先前出土一塊引人注意的化石，一種爬獸屬獾類哺乳類動物正在攻擊一頭草食恐龍，跳到恐龍身上，用牙齒狠狠地咬住恐龍的胸腹部。

    根據《路透》報導，這塊哺乳類動物與草食恐龍交纏的化石可追溯至1.25億年前的白堊紀時期，哺乳類動物為爬獸屬（Repenomamus）動物，體型約為現代家貓大小，恐龍則是陸家屯鸚鵡嘴龍（Psittacosaurus lujiatunensis），體型約為現代中型犬大小，兩者都尚未「成年」。古生物學家研判，兩者可能是在搏鬥中突然被火山泥流吞沒，因此被活埋。

    加拿大自然博物館古生物學家馬倫（Jordan Mallon）指出，恐龍幾乎都比同時代的哺乳類動物大，傳統觀點認為，體型較大的恐龍時常捕食體型較小的哺乳類，大多數哺乳類動物在中生代的體型都不大，但發現這塊化石後，有證據表明哺乳類動物可能會捕食恐龍，「中生代的食物鏈可能遠比我們想像地更複雜」。

    馬倫提到，過去曾有中生代哺乳類動物以屍體為食的觀點，但這塊化石表明，哺乳類動物位置在恐龍上方，像是牠試圖制伏恐龍，哺乳類動物的後腿有點被夾在恐龍後腿與身體之間，若哺乳類動物遇到恐龍時恐龍已經死了，上述兩點就不太可能發生。

    加拿大自然博物館古生物學家吳曉春提到，以前曾經發現過肉食性恐龍捕食草食性恐龍的化石，但從未有過哺乳類動物捕食恐龍的例子。1970年代曾在蒙古發現一塊化石，為迅猛龍捕食草食性的原角龍（Protoceratops），化石顯示兩者可能發生過戰鬥，大約可追溯至8000萬年前。

    已滅絕的爬獸屬動物是恐龍時代最大的哺乳類動物之一，馬倫將爬獸屬動物與目前的鼬獾作比擬，先前曾有證據顯示，爬獸屬動物有吃恐龍的習慣，在中國東北出土的一塊爬獸屬動物化石中，牠的胃裡有鸚鵡嘴龍寶寶的骨頭。馬倫強調，此次發現化石的獨特之處在於，它證明爬獸屬動物有能力捕獲更大的恐龍。

    古生物學家馬倫強調，此次化石的獨特之處，在於證明爬獸屬動物有能力捕獲更大的恐龍。圖為化石復原草稿圖。（美聯社）

    古生物學家馬倫強調，此次化石的獨特之處，在於證明爬獸屬動物有能力捕獲更大的恐龍。圖為化石復原草稿圖。（美聯社）

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