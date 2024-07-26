為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

巴黎奧運開幕前夕 法國高鐵遭惡意攻擊破壞

巴黎奧運開幕式前幾小時，法國高鐵遭惡意破壞，SNCF（法國國家鐵路公司）敦促乘客儘快離開火車站。 （法新社）

巴黎奧運開幕式前幾小時，法國高鐵遭惡意破壞，SNCF（法國國家鐵路公司）敦促乘客儘快離開火車站。 （法新社）

2024/07/26 16:50

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在巴黎奧運開幕儀式前夕，法國高速鐵路網絡遭到多起惡意破壞，造成嚴重交通混亂。法國國家鐵路公司（SNCF）表示，縱火事件使大西洋線、北部和東部線的高鐵線路受到影響，導致多趟列車取消，當地旅客的行程也遭到嚴重推遲。

綜合外媒報導，縱火案發生在靠近巴黎北部的阿拉斯（Arras），和巴黎西南方約90英里的庫塔萊（Courtalain）。SNCF在聲明中指出：「昨晚（縱火事件發生在當地時間清晨5點15分左右）發生了大規模攻擊，目標是癱瘓高鐵網絡。」而另一起未遂的攻擊行為，則發生在連接巴黎與法國東南部的高鐵線路上。

法國交通部長維格里耶（Patrice Vergriete）在聲明中指出，這些「有計劃性的惡意行為」預計將持續影響到週末的交通狀況和旅遊行程。目前當地警消正在處理這兩起破壞事件，並表示，高鐵至少會有30到60分鐘的班點延誤。

法國奧運會部長卡斯特拉（Amélie Oudéa-Castera）強烈譴責這些破壞行為並表示：「對抗奧運會就是對抗法國、對抗自己的陣營、對抗自己的國家。」

這些破壞事件發生在奧運火炬傳遞活動結束後，和開幕儀式開始前的幾個小時。法國政府官員表示，正在調查事件的具體原因，並強調這些行為與奧運會之間，目前沒有發現明顯關係。

迄今為止，此事件仍在發展當中，當局將持續進行追蹤調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
奧運》英國批選手村食物供給量跟品質差 還得臨時多聘一位廚師
2024/07/26 11:17

奧運》英國批選手村食物供給量跟品質差 還得臨時多聘一位廚師
奧運游泳》中國禁藥風波讓選手不爽 澳洲名將重現「拒同台」的抵制畫面？
2024/07/26 12:49

奧運游泳》中國禁藥風波讓選手不爽 澳洲名將重現「拒同台」的抵制畫面？

跟著AI大廠走 南科卓越城自備68萬起
巴黎奧運》還沒比賽就遇賊！澳洲金牌國手遭偷竊 車窗被打破
2024/07/26 12:32

巴黎奧運》還沒比賽就遇賊！澳洲金牌國手遭偷竊 車窗被打破
奧運游泳》沒挺自家人反幫南韓選手加油 澳洲教練引撻伐
2024/07/26 13:55

奧運游泳》沒挺自家人反幫南韓選手加油 澳洲教練引撻伐

看好台灣創新潛力 AOP持續交流合作
奧運女足》相隔66秒進2球寫隊史紀錄！美國隊功臣丈夫是大聯盟球星
2024/07/26 11:20

奧運女足》相隔66秒進2球寫隊史紀錄！美國隊功臣丈夫是大聯盟球星
國際今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播