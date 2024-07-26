巴黎奧運開幕前夕 法國高鐵遭惡意攻擊破壞

巴黎奧運開幕式前幾小時，法國高鐵遭惡意破壞，SNCF（法國國家鐵路公司）敦促乘客儘快離開火車站。 （法新社）

2024/07/26 16:50

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在巴黎奧運開幕儀式前夕，法國高速鐵路網絡遭到多起惡意破壞，造成嚴重交通混亂。法國國家鐵路公司（SNCF）表示，縱火事件使大西洋線、北部和東部線的高鐵線路受到影響，導致多趟列車取消，當地旅客的行程也遭到嚴重推遲。

綜合外媒報導，縱火案發生在靠近巴黎北部的阿拉斯（Arras），和巴黎西南方約90英里的庫塔萊（Courtalain）。SNCF在聲明中指出：「昨晚（縱火事件發生在當地時間清晨5點15分左右）發生了大規模攻擊，目標是癱瘓高鐵網絡。」而另一起未遂的攻擊行為，則發生在連接巴黎與法國東南部的高鐵線路上。

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法國交通部長維格里耶（Patrice Vergriete）在聲明中指出，這些「有計劃性的惡意行為」預計將持續影響到週末的交通狀況和旅遊行程。目前當地警消正在處理這兩起破壞事件，並表示，高鐵至少會有30到60分鐘的班點延誤。

法國奧運會部長卡斯特拉（Amélie Oudéa-Castera）強烈譴責這些破壞行為並表示：「對抗奧運會就是對抗法國、對抗自己的陣營、對抗自己的國家。」

這些破壞事件發生在奧運火炬傳遞活動結束後，和開幕儀式開始前的幾個小時。法國政府官員表示，正在調查事件的具體原因，並強調這些行為與奧運會之間，目前沒有發現明顯關係。

迄今為止，此事件仍在發展當中，當局將持續進行追蹤調查。

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