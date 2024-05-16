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恐龍何時變溫血動物？ 科學家︰1.8億年前極端氣候可能是關鍵

鳥類是恆溫動物，也是恐龍的後代。圖為侏羅紀時期已知體型最大的翼龍「Dearc sgiathanach」還原照。（路透資料照）

鳥類是恆溫動物，也是恐龍的後代。圖為侏羅紀時期已知體型最大的翼龍「Dearc sgiathanach」還原照。（路透資料照）

2024/05/16 16:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕恐龍是冷血動物還是溫血動物？這個問題一直是古生物學界爭論不休的話題。現在，科學家們認為，第一批溫血恐龍可能早在1.8億年前的侏羅紀早期就出現了，而當時地球正經歷著一段極端的氣候變化。

恐龍的英文名字「dinosaur」意思是「可怕的蜥蜴」，而蜥蜴是冷血動物，需要曬太陽來提高體溫。然而，科學家發現，有些恐龍生活在極地附近，顯然能夠在現代爬行動物無法忍受的冬季條件下生存，這讓恐龍是冷血動物的說法受到了質疑。

現在，科學家普遍認為，部分恐龍是溫血動物（也就是恆溫動物），例如鳥類就是恐龍的後代。由於恐龍的祖先幾乎可以肯定是冷血動物，那麼第一批溫血恐龍究竟是在何時出現的呢？

據科學媒體《IFLScience》15日報導，英國倫敦大學學院（UCL）的奇亞倫扎博士（Alfio Alessandro Chiarenza）領導的研究團隊，分析了恐龍化石和古代氣候數據，發現獸腳亞目（Theropoda）和鳥臀目（Ornithischia）恐龍的骨骼，最早出現在侏羅紀早期的寒冷地區。

奇亞倫扎博士指出，大約在1.83億年前，地球發生了名為「詹金斯事件」（Jenkyns Event）的強烈火山活動，導致全球暖化和植物群滅絕。這一時期的極端氣候變化，可能促使部分恐龍演化出調節體溫的能力，也就是恆溫性。

恆溫性讓獸腳亞目和鳥臀目恐龍，能夠在寒冷環境中生存和繁衍，牠們可以保持活躍狀態、更快地生長發育、繁衍更多後代。

這項研究發表在《當代生物學》（Current Biology）期刊上，為恐龍的演化過程提供了新的見解。同時，研究也指出，蜥腳亞目（Sauropoda）恐龍（例如著名的腕龍和梁龍）可能沒有演化出恆溫性，這可能是牠們沒有在侏羅紀早期擴散到極地地區的原因之一。

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