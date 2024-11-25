雲縣議員陳芳盈遭逆向車撞飛 羅智強喊集氣：左眼恐損視神經

雲林縣議員陳芳盈昨晚跑選民服務途中遭逆向轎車撞飛。（取自陳芳盈臉書粉絲專頁）

2024/11/25 22:46

首次上稿 22:03

更新時間 22:46

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣議員陳芳盈昨晚與助理騎車準備處理選民服務，卻遭一輛逆向的車輛迎面撞上。兩人雙雙遭撞飛，送醫後都恢復意識。陳的前老闆，國民黨立委羅智強今晚發文為她祈福，並指陳芳盈左眼的傷可能損及視神經，請大家為陳芳盈集氣。斗六警分局表示，對象蕭男駕車不知何故逆向，迎面撞擊，雙方酒測值為零，確切事故原因待釐清。

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羅的貼文陳述，昨晚陳與助理要處理選民服務，被路上車輛逆向迎面撞上，巨大撞擊力道兩人拋飛，隨後重重落地。助理大腿有15公分的撕裂傷，已送醫院完成手術，陳芳盈經急救後恢復意識，除全身多處挫傷，還有腦震盪，從昨天至今天仍嘔吐需要觀察。不過令人擔憂是左眼的傷可能損及視神經。

羅智強貼文指出，已南下探望陳，但她還在嘔吐且左眼腫脹睜不開，很難過、心疼，回想過去她在辦公室服務時，就是掛念年事已高的爺爺奶奶，並回雲林服務故鄉，提出辭呈要回雲林參選議員，她工作勤快、認真、負責任，都叫她「拚命三娘」。希望大家為她禱告，希望她度過難關。

斗六警分局表示，昨晚間9點多獲民眾報案指，斗六市中興路發生機車和轎車的車禍，到現場才知道受傷者是陳芳盈。警方調查，陳兩人騎車雙載，皆戴安全帽，24歲蕭姓男子駕車不知何故逆向，迎面撞擊，雙方酒測值為零，確切事故原因待釐清。

雲林縣長張麗善表示，昨晚才聽陳抱怨因跑行程無法一起到斗六參加世界12強棒球賽轉播，想不到今早接到車禍住院的消息，而她眼睛傷勢較為嚴重，立委羅智強與高金素梅協助下，她今晚已轉院到台北台大醫院。

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