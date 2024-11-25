再接再厲！11/25 威力彩、今彩539頭獎雙雙摃龜

11月25日開獎的今彩539和威力彩頭獎雙雙摃龜。（台彩提供、資料照；本報合成）

2024/11/25 22:19

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕11月25日開獎的第113000283期今彩539和第113000095期威力彩頭獎雙雙摃龜。

第113000095期威力彩中獎號碼為「第一區：07、14、19、25、33、37。第二區：03」，頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共35注中獎，每注可得2萬元；伍獎共295注中獎，每注可得4000元；陸獎共1578注中獎，每注可得800元；柒獎共3484注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬7301注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬9775注中獎，每注可得100元；普獎共3萬7813注中獎，每注可得100元。

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第113000283期今彩539中獎號碼為「03、06、19、20、38」，頭獎摃龜；貳獎共147注中獎，每注可得2萬元；參獎共6255注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬5342注中獎，每注可得50元。

第113000283期39樂合彩中獎號碼為「03、06、19、20、38」，四合開出2注，每注可得21萬2500元；三合共154注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7377注中獎，每注可得1125元。

第113000283期3星彩中獎號碼為「100」，壹獎共160注中獎，每注可得5千元。

第113000283期4星彩中獎號碼為「7861」，壹獎共13注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

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