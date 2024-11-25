律師︰易腐物品應給予更多彈性處理

民眾拾獲水果送到基隆市 警第四分局，價值未達五 百元，需公告十五天才能 通知拾得人認領。 （記者吳昇儒翻攝）

2024/11/25 05:30

〔記者吳昇儒／台北報導〕依民法八○六條規定，拾獲易腐壞物品時，警察機關可以進行拍賣變換成金錢保管，維護失主及拾得人權益，但要舉辦拍賣，需要花費許多行政資源，光公文往來及定價問題，就讓承辦人需忙好幾天，且不一定有人購買，若不修訂相關法規，在實務上恐造成機關承辦人員困擾。

否則恐造成機關承辦員困擾

資深拾得物承辦員警表示，拾得人將物品送到警察機關時，承辦人會依照現行市值判斷拾得物是否高於五百元價值，若高於五百元則需公告半年、低於五百元則需公告十五天；生鮮產品易腐，保存不易，民眾拾獲，怕惹侵占官司，通常會送到派出所，讓警察非常頭疼。

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雖民法規定易腐品可以先進行拍賣保價，但依警政署規定拾得物拍賣或變賣時，需由業務單位繕造清冊，再會同督察、後勤及會計等單位，共同擬定底價及公告拍賣日期，於簽奉機關主官核定後，移請後勤單位辦理拍賣或變賣事宜。

光是流程跑完，至少也要五到七天，若為了拾得物舉行拍賣，專案專送，縮短時間，卻會浪費行政資源。且就算真的在腐壞前完成拍賣核備程序，但又有誰願意來購買。

律師柯林宏說，生鮮、易腐物品等到公告十五天或進行變價拍賣，早已腐敗，實務上應該予以更多彈性處理，可給予警察、自治機關裁量權或縮短公告時間，避免浪費。

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民眾拾獲水果送到基隆市 警第四分局，價值未達五 百元，需公告十五天才能 通知拾得人認領。 （記者吳昇儒翻攝）

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