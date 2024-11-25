拾獲生鮮蔬果送警所 成燙手山芋

生鮮拾得物案例

2024/11/25 05:30

常放到腐壞 基層警建議公告招領時間縮短三日內

〔記者吳昇儒／基隆報導〕拾金不昧是我國傳統美德，從小就知道撿到物品要送到警察、自治機關招領，其中生鮮蔬果類、易腐品，因保存期極短，且領回人數不多，成警方燙手山芋，常會擺到壞掉才能清理，不只浪費食物且造成不便。基層員警冀望法規能夠縮短公告招領時間在三日內，或直接給予警方裁量權，在物品腐壞前交給拾得人或轉贈慈善團體。

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拾得物5百元以下 須公告15日

依現行法規規定，拾得物價值超過五百元以上，需公告半年後，無人認領，才讓拾得人領回；五百元以下，則須公告十五日，若是易腐物品，則可變價拍賣保存。無奈的是，生鮮食品保存期限不長，且規劃拍賣程序也需要時間，通常程序完備後，東西已腐敗，貿然銷毀食物，又可能讓警察機關，惹上侵占遺失物的官司。

基隆市警察局第四分局近期接獲一名黃姓民眾報案指出，在自家門口撿到兩盒水果，隨後送到派出所。值班員警收到後，依規定製作筆錄將水果收下，經評估兩盒水果價值不到五百元，將公告十五天後，發還給拾得人或進行變價拍賣。

不過，因準備拍賣時間冗長且不知是否能夠售出，生鮮食品，幾乎都沒有人來領取，常擺到腐爛，讓員警們感到非常浪費。

在菜市場旁派出所服務多年的林姓警員無奈地說，常遇到機車族沒將購買的商品掛好，直接掉落路旁，被熱心民眾送到派出所，蔬果、肉、魚類都有，大部分都是放到壞掉，十分可惜。

辦理拾得物業務的資深警官則表示，拾得物業務是警方為民服務的一項工作，其實，在機關、學校、團體或其他公共場所拾得物品，也可交給於各該場所管理機關、團體或其負責、管理人，而生鮮、易腐類型的拾得物非常不好處理，若能更改為公告三天後發還拾得人或轉送給弱勢家庭、社福團體，可讓這些物品發揮更大的價值。此外，現有些機關明文規定，生鮮易腐物品，於當日下班前未領回，就直接銷毀。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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