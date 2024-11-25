陳啟昱涉掏空台鹽綠能逃24天後投案 法官裁准收押禁見

涉台鹽綠能舞弊掏空案逃逸24天遭通緝的台鹽前董事長陳啟昱，今上午主動到台南地檢署投案，檢方對他聲押禁見。（圖：台南地檢署提供）

2024/11/25 21:45

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涉台鹽綠能光電舞弊逃亡24天 陳啟昱上午南檢投案

首次上稿 17:09

更新時間 21:45

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〔記者王俊忠／台南報導〕涉在光電開發案舞弊、掏空台鹽資產的台鹽公司前董事長陳啟昱，在逃亡24天後，於今天上午10點許由律師陪同到台南地檢署投案。檢察官對他訊問後於下午近5點許，認為陳啟昱涉違反證劵交易法第171條第1項第2、3款特別背信等罪嫌，犯嫌重大，且有逃亡、湮滅證據及勾串共犯之虞，依法當庭逮捕向台南地院聲請羈押禁見；南院於晚間9點多裁定陳收押禁見。

南檢強調，本案專案小組亦將調查陳啟昱於逃亡期間的相關藏匿人犯等不法案件，查明有無相關人士涉嫌窩藏。

南檢並說明，11月4日南檢發布通緝後，同日檢察官即發函外交部註銷陳啟昱護照，且專案小組不放過任何情資、全力查證追緝。南檢專案小組初步查證陳啟昱在逃逸期間並無出國記錄。

台鹽子公司台鹽綠能公司涉舞弊案從10月23日進入偵查，經歷院、檢對於羈押問題爭論，直到11月6日台南地院裁定涉案的關鍵4名被告先後收押，分別是台鹽綠能（台綠）前總經理蘇坤煌、台綠前副總經理郭政瑋及廠商鴻暉國際負責人蘇俊仁、晁暘開發公司負責人戴妤倩。全案核心的台鹽前董座陳啟昱卻在11月1日台南地院開羈押重裁庭時失聯，直到25日上午才向南檢投案。

陳啟昱在南院重裁庭未到、下落不明時，總統賴清德曾公開呼籲他要儘快出面投案、勇於面對司法。

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