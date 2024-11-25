彰化9歲童陪父跑馬拉松遭撞死 駕駛爭辯「這理由」8萬交保

彰化9歲陳姓男童陪父親參加公益路跑，卻不慎遭車輛撞擊，當場沒有生命跡象。（民眾提供）

2024/11/25 22:50

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮24日舉辦伯立歐公益路跑活動，9歲男童陪同參賽父親一起路跑，未料遭闖入管制區域的休旅車撞到頭部，急救後不治。肇事駕駛楊男事後被依過失致死移送彰化地檢署偵辦，楊男不斷辯稱，他是從未管制的路口進入，且時速不超過20公里 ，檢方今日下午進行複訊，最後以8萬元交保。

伯立歐公益路跑主辦單位表示，儒林路是管制賽道，一般車輛不能進入，活動當天出動176名交管人員在各路口管制交通，楊男是闖入管制的賽道才去撞到男童，事發前，交管人員就有在一處路口攔過楊男，沒想到他又繞到另一條小路再轉到賽道，才因此釀禍。

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楊男表示，現場該路段根本沒有看到管制，他看到很多人在路跑，車速也開不快，不會超過20公里，當時他從人群旁邊開車經過，完全沒看到前方有小孩，直到感覺車底輾過東西，才趕快停車察看，才發現是撞到男童。

警方初步調查，9歲男童並未報名參賽，卻自願陪父親參賽陪跑，早上7點50分，父子倆跟著眾人跑在二林鎮儒林路時，楊男（50歲）駕駛休旅車從未管制的產業道路轉入儒林路，結果不慎撞到男童，男童頭部遭右輪輾過，當場沒有生命跡象。

究竟有沒有人管制路口，成為羅生門，檢方近日到彰化殯儀館進行相驗，並對楊男進行複訊，最後以8萬元交保。

楊男駕駛黑色休旅色闖入管制賽道，卻不慎輾斃正在路跑的9歲男童。（民眾提供）

儒林路路寬約9米，若參賽者起跑後，道路雙向都會被跑者佔據，並不宜有車輛進入。（民眾提供）

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