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    變態！ 台中殯儀館員工摸女屍胸部還拍影片

    台中殯儀館員工摸女屍胸部，污辱屍體罪判刑6月。（資料照）

    台中殯儀館員工摸女屍胸部，污辱屍體罪判刑6月。（資料照）

    2024/11/25 05:30

    污辱屍體罪 判刑6月

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓男子任職於台中市生命禮儀管理處的約聘人員期間，於崇德殯儀館遺體化妝室巡邏時，見游姓女死者遺體放在室內，他竟一時興起，基於污辱屍體的犯意，無故持手機拍攝死者臉部，再動手觸摸死者胸部，還拍攝自己褻瀆遺體的變態行徑，台中地方法院認定他觸犯刑法的污辱屍體罪，考量他坦承犯行，判處徒刑六月，可易科罰金與上訴。

    判決書指出，大學畢業的林男，於二○一八年至二○一九年任職台中市崇德殯儀館約聘人員，二○一九年一月八日中午，他巡邏至遺體化妝室，見游姓女死者於遺體化妝室內，他竟無故用手機拍攝死者臉部，更變態的是，還伸出鹹豬手摸死者遺體胸部，並拍攝自己荒唐行徑的照片與影片，經台中市警局二分局移送台中地檢署起訴。

    台中地方法院審理時，林男坦承犯行，法官認為他污辱屍體的行徑，嚴重違背社會倫理道德，但考量他已坦承犯行，態度尚可，目前從事自由業，依觸犯污辱屍體罪判刑六月，可易科罰金約十八萬元，拍攝的兩支手機沒收，可上訴。

    另外，判決書指出，林男另於二○一九年五月起，於崇德殯儀館女廁內，裝設掛勾式密錄器，拍攝女性如廁畫面，同年六月廿六日，一位身分不詳女子如廁發現異常而報警，警方於同年七月拘提林男，他之後被免職，台中地院審理時，他坦承犯行，法院依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判刑四月確定，可易科罰金。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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