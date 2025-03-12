美國住半年 前國民黨員「被連署」罷免蘇巧慧

罷免蘇巧慧、吳琪銘一階連署未達門檻，公民團體「新北大掃除」擺攤收連署書，力拚一階補件過關。（民眾提供）

2025/03/12 13:45

〔記者陳奕劭／新北報導〕大罷免浪潮襲捲全台，目前有34名國民黨立委罷免案一階過關，但有民眾爆料，定居在美國已半年的鄰居最近回國，意外收到選委會來函查驗是否連署罷免民進黨立委蘇巧慧。民進黨新北市黨部執行長高碩呈批評，國民黨不斷造假，相信未來會被揭發，也會激怒更多人站出來。

新北市公民團體「新北大掃除」發動罷免民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘；民眾在群組投訴，他的鄰居曾是國民黨員，定居美國半年，回國卻收到選委會寄來罷免蘇巧慧的查詢單，不解為什麼名字出現在名冊？

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爆料者說，之前懷疑怎麼可能有這麼多死亡連署，剛好都是前國民黨員「被連署」，都認為是新聞亂報，直到鄰居收到查驗函，才發現傳聞可能都是真的。

懷疑「綠的偽裝」 罷團：無法查核很無奈

罷團帳號「以罷制罷」回應，綠的偽裝藍的送件，或是哪個組織使用團體個資，他們只能收件無法查核，這也是很無奈的地方，雖然民眾送來多份數的連署書時也心有疑慮，但無論誰在背後操作，他們只能盡力撐住收件平台。

「以罷制罷」指出，面對這問題有兩個解方，「進入民進黨，力爭到組織上層」或「加入國民黨，力爭到組織上層」，就會知道他們到底在搞什麼。

民進黨部：國民黨造假、利用民主反民主

對此，高碩呈指出，有立委在二月初揭露國民黨疑似抄襲黨員名冊、造假連署書，國民黨不反躬自省，反而加強組織力量，不斷仇恨動員，不僅透過地方黨公職主動收集連署書，甚至在直播裡面教導他人偽造文書。

高碩呈批評，國民黨利用民主反民主、不斷造假的行為，相信未來將持續被揭發，也會激怒更多人站出來支持罷免藍委。民進黨新北黨部會和民眾站在一起，對抗國民黨惡罷行動。

民眾向罷團群組投訴，他的鄰居定居美國半年，回國卻發現名字被出現在罷免蘇巧慧連署名單。（讀者提供）

但有民眾向罷團群組投訴，他定居在美國的鄰居，發現姓名出現在「罷免蘇巧慧」，罷團帳號則說，要解決這問題，進入兩黨高層是解方。（讀者提供）

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