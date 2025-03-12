她是北斗人！傅崐萁貿然質詢主計長陳淑姿當祖母沒？網路炸鍋

傅崐萁問主計長陳淑姿當祖母沒？網路炸鍋，其實她是北斗人。（翻攝自「國會頻道」）

2025/03/12 14:07

〔記者顏宏駿／彰化報導〕行政院長卓榮泰今（12日）率行政團隊赴立法院，針對財政收支劃分法部分修正條文覆議案進行報告及備詢，國民黨團總召傅崐萁與國民黨立委許宇甄、翁曉玲進行聯合質詢，傅詢問主計總處主計長陳淑姿：「不好意思，您不曉得……，我相信您當了母親，當了祖母了嗎？」，陳先是愣住說了一聲「蛤？！」傅繼續詢問，陳則表示，「沒有，我單身」，傅崐萁才連忙道歉。

這段畫面今天在網路傳開，網友紛紛揶揄傅崐萁「有必要這樣羞辱未婚單身的女性嗎？」、「主任的專業，跟當不當祖母有關嗎？」

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陳淑姿老家在彰化北斗，出身平凡家庭，靠著苦讀，從五職等主計員、稅務員幹起。她是北斗國中第二屆畢業生，之後考上彰化女中、東吳大學會計系、成功大學政治經濟研究所畢業後投入公務部門服務。陳淑姿任台南市政府主計處長期間，歷經市長許添財、賴清德、李孟諺（代理市長）、黃偉哲，2010年台南市升格時，財政舉債達上千億，陳淑姿身為「台南大掌櫃」，短短幾年即讓市府「零負債」。

陳淑姿老家就在北斗鎮宮後街的一間矮厝，因為父、母及兄姊均已過世多年，她已很少回北斗，加上個性低調，北斗鎮民也很少人知道她。

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