詐團通話要求撥165 詐婦2千萬

刑事局提醒防詐步驟，一聽、二掛、三查證。 （刑事局提供）

2024/11/25 05:30

刑事局︰先掛斷電話後再查證 避免受騙

〔記者邱俊福／台北報導〕新北市一名卓姓婦人，上月間遭詐騙集團先以「猜猜我是誰」手法假冒親友借錢，後續再以「假檢警」誆稱涉及國際詐騙案，設局行騙，期間詐團成員為取信卓婦，特意要求卓婦在通話中直接按 「一六五」反詐專線查證，其實在沒有掛斷電話時，對方僅是轉分機給其他成員冒充警方，造成卓婦被詐光逾二千萬元，直至事後打電話向檢警單位詢問，才驚覺遭到詐騙。

刑事局表示，上月間，卓婦接獲電話，詐團假冒卓婦兒子稱急需用錢，卓婦便陸續以臨櫃匯款，以及無摺存款方式交付現金給對方，後續接到詐團假冒臺灣銀行來電，稱卓婦匯款的對象是警示帳戶，並要求卓婦不要掛電話，在通話中直接按「一六五」反詐專線查證。

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此時，詐團在通話中轉分機給其他成員，假冒「一六五」警方以涉及國際詐騙案為由，要求提供金融機構帳號，並指示卓婦申請網路銀行約定帳戶，再要求卓婦交付網路郵局帳號及密碼，以及將定存、基金解除、保單借款、房屋抵押借款，並將卓婦所有款項轉入詐團人頭帳戶。

詐團事後還更進一步指示卓婦把雙方LINE的對話紀錄刪掉，之後卓婦詢問新北地檢署及刑事局查詢她涉及的國際詐騙案偵辦進度時，發現查無案件紀錄，才驚覺受騙，但已損失逾二千萬元。

刑事局表示，電話中要求直接按「一六五」查證，實際是將電話轉接至其他分機的詐團同夥，因此提醒民眾接獲陌生電話應保持警覺心，遵循「一聽、二掛、三查證」原則，必「先掛斷電話，後查證」，避免受騙。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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