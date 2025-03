跟著Google地圖導航走……印度3男從高架橋墜入河中亡

2024/11/25 20:33

〔即時新聞/綜合報導〕印度北部北方邦日前發生一起死亡事故,一輛自小客車被Google地圖導航誤導,從一座未完工的高架橋上墜入拉姆根加河(Ramganga),造成3人不幸喪生。

綜合外媒報導,事故發生於24日印度北方邦巴雷利縣,這輛車當時正駛在一條高速公路上,車內3位男子從巴雷利(Bareilly)前往佈道恩區(Budaun)的達塔甘傑鎮(Dataganj)參加婚禮。

根據當地警方表示,他們當時使用Google地圖導航前往目的地,不過因為對於路況不熟悉,不慎開上了遭洪水沖垮而正在修建的高架橋,車上3人意識到危險時已來不及反應,車輛先是撞擊橋面的施工部分再墜入了拉姆根加河。

而當地居民在隔天(25日)才發現在河床上的汽車殘骸,案件因此曝光。警方接獲後進行打撈並調查,目前已確認兩位死者的身分,另有一位身分不詳。

家屬在接獲消息後悲痛不已,並對當地相關單位提出質疑,沒有在此座高架橋上放置警示牌,讓用路人誤入並發生意外。

