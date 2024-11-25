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    跟著Google地圖導航走……印度3男從高架橋墜入河中亡

    3人從高架橋上墜入河中，意外身亡。（圖翻攝自 X＠jsuryareddy）

    3人從高架橋上墜入河中，意外身亡。（圖翻攝自 X＠jsuryareddy）

    2024/11/25 20:33

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度北部北方邦日前發生一起死亡事故，一輛自小客車被Google地圖導航誤導，從一座未完工的高架橋上墜入拉姆根加河（Ramganga），造成3人不幸喪生。

    綜合外媒報導，事故發生於24日印度北方邦巴雷利縣，這輛車當時正駛在一條高速公路上，車內3位男子從巴雷利（Bareilly）前往佈道恩區（Budaun）的達塔甘傑鎮（Dataganj）參加婚禮。

    根據當地警方表示，他們當時使用Google地圖導航前往目的地，不過因為對於路況不熟悉，不慎開上了遭洪水沖垮而正在修建的高架橋，車上3人意識到危險時已來不及反應，車輛先是撞擊橋面的施工部分再墜入了拉姆根加河。

    而當地居民在隔天（25日）才發現在河床上的汽車殘骸，案件因此曝光。警方接獲後進行打撈並調查，目前已確認兩位死者的身分，另有一位身分不詳。

    家屬在接獲消息後悲痛不已，並對當地相關單位提出質疑，沒有在此座高架橋上放置警示牌，讓用路人誤入並發生意外。

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