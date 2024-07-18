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美國不承認西藏是中國一部分 梁文傑：大陸藏人歸陸委會管

陸委會發言人梁文傑今日強調，現居在中國大陸的藏人，當然是歸陸委會管，「因為他就是大陸人」，在定位上，跟四川人或其他省分的人一樣。（記者陳鈺馥攝）

陸委會發言人梁文傑今日強調，現居在中國大陸的藏人，當然是歸陸委會管，「因為他就是大陸人」，在定位上，跟四川人或其他省分的人一樣。（記者陳鈺馥攝）

2024/07/18 22:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國總統拜登12日簽署「促進解決西藏-中國爭議法案」，表明美國政府從未支持西藏自古以來就是中國一部分。關於我國對於西藏的立場？陸委會發言人梁文傑今日強調，現居在中國大陸的藏人，當然是歸陸委會管，「因為他就是大陸人」，在定位上，跟四川人或其他省分的人一樣。

美國「促進解決西藏-中國爭議法案」主張，「藏區」包含中國西藏自治區、甘肅、青海、雲南、四川各省藏族聚居區，法案要求中共在無先決條件的情況下，應恢復與達賴喇嘛或其代表直接對話。而此一法案引起中共當局反彈，批判美國是「干涉中國內政」，並向「藏獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號。

梁文傑指出，政府對於西藏的立場，立法院2017年就通過廢止「蒙藏委員會組織法」，所以現在已經沒有蒙藏委員會，相關功能分別移入文化部、外交部、陸委會。關於現居在中國大陸的藏人，當然是歸陸委會管，「因為他就是大陸人」。

梁文傑指出，海外西藏政府的人士，如果要來台灣，現在是由外交部處理。至於西藏文化的促進與保存等，是由文化部蒙藏文化中心處理，所以這些功能上是有所分別的。

梁文傑更說，陸委會還有蒙藏情勢的彙整業務，這個業務是存在的。因為陸委會主要是針對中國大陸的藏人，「在定位上面，他們就是大陸人，沒有特別的身分，就跟大陸四川人或大陸其他省分、自治區的人是一樣的」。

美國「促進解決西藏-中國爭議法案」法案指出，美國政策為西藏與中國之間的衝突尚未解決，西藏法律地位仍有待依循國際法確定。

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