開箱微軟總部！125棟辦公大樓林立 員工在樹屋辦公室開會

微軟總部的特色樹屋辦公室（Tree House）。（記者蔡昀容攝）

2024/07/17 13:26

〔記者蔡昀容／美國西雅圖報導〕微軟（Microsoft）全球約有22萬名員工，4至5成在大西雅圖地區的總部上班，包含微軟資深產品經理何諺錡。8年多前，他從台灣微軟調至美國總部，除了向台灣讀者分享微軟的工作文化，也開箱特色樹屋辦公室。

微軟總部位於華盛頓州雷德蒙德市，面積約500畝，約8個大安森林公園大，光是辦公大樓就有125棟，並持續增建辦公大樓；員工要到距離較遠的大樓，可騎單車、開車或透過微軟APP搭免費接駁車移動。

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微軟總部四處可見不同種族的員工互相交談，並設有餐廳、健身房、咖啡廳等空間，環境也優美，草地和高聳巨木林立，吸引不少野生動物，例如鹿或較無攻擊性的黑熊。

特色樹屋辦公室（Tree House）設於樹林之間，總共有3間，最大可容納10人，何諺錡說，樹屋耗時6個月打造，讓員工轉換辦公環境，激盪靈感，建材則使用大自然汰換下來的廢棄木材，並非新砍伐的樹木。也有員工在大樓室外露天雅座區辦公，如想在家辦公，微軟提供預算添購家具。

至於員工福利，何諺錡認為，微軟給員工及親屬保險補貼，總部園區也有醫院和照護中心，相當實惠；微軟也鼓勵員工往上攻讀學位，他的MBA學位就由公司贊助。

何諺錡隸屬工程部門，為跟上AI發展速度，每天追趕不同進度，但微軟很重視員工的Work-Life balance（工作與生活平衡），即便他熱愛工作和學習，上司會催他找時間休假，認為散心之後會有不同靈感，拿出更好的表現。

但和各種福利相比，何諺錡認為，員工為了Mission（使命）而努力的工作文化，是無可取代的；大家都很正面向上，願意學習不同想法和文化，工作起來很舒服，大家也會友善交流技術，把產品做得更好，服務更多人。

微軟公關策略副總裁Steve Clayton說，微軟總部從新墨西哥遷移至西雅圖，除了是2位創辦人（比爾蓋茲、保羅蓋倫）的家鄉，也希望接近人才庫；外界多誤會微軟全是工程師，但公司其實需要各種不同職位的人才，他就曾遇過化學、物理學、人類學、社會學家的同事，甚至還有賽車手。

對於想進微軟的台灣人才，何諺錡建議「就是大膽去嘗試！」微軟沒有很嚴格的「上與下」，員工可以寫一封信直接找CEO，約時間聊聊；台灣年輕人較害羞，但只要有想做的事情，並完整分享給大家，大家都會願意幫忙一起實現想法。

何諺錡也分析，西雅圖和矽谷文化不太一樣，西雅圖多是大型科技公司，甚至設立總部，是向心力很強的環境，附近也有自然資源，較能從事戶外活動；矽谷較多新創公司，例如Uber等，那裡較重視人與人之間的社交，舉辦許多新創小聚，提供大家交流平台。

微軟總部的特色樹屋辦公室（Tree House），可容納10人開會。（記者蔡昀容攝）

微軟總部位於美國大西雅圖地區。（記者蔡昀容攝）

微軟總部有125棟辦公大樓，並持續增建中。（記者蔡昀容攝）

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