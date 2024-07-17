為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

開箱微軟總部！125棟辦公大樓林立 員工在樹屋辦公室開會

微軟總部的特色樹屋辦公室（Tree House）。（記者蔡昀容攝）

微軟總部的特色樹屋辦公室（Tree House）。（記者蔡昀容攝）

2024/07/17 13:26

〔記者蔡昀容／美國西雅圖報導〕微軟（Microsoft）全球約有22萬名員工，4至5成在大西雅圖地區的總部上班，包含微軟資深產品經理何諺錡。8年多前，他從台灣微軟調至美國總部，除了向台灣讀者分享微軟的工作文化，也開箱特色樹屋辦公室。

微軟總部位於華盛頓州雷德蒙德市，面積約500畝，約8個大安森林公園大，光是辦公大樓就有125棟，並持續增建辦公大樓；員工要到距離較遠的大樓，可騎單車、開車或透過微軟APP搭免費接駁車移動。

微軟總部四處可見不同種族的員工互相交談，並設有餐廳、健身房、咖啡廳等空間，環境也優美，草地和高聳巨木林立，吸引不少野生動物，例如鹿或較無攻擊性的黑熊。

特色樹屋辦公室（Tree House）設於樹林之間，總共有3間，最大可容納10人，何諺錡說，樹屋耗時6個月打造，讓員工轉換辦公環境，激盪靈感，建材則使用大自然汰換下來的廢棄木材，並非新砍伐的樹木。也有員工在大樓室外露天雅座區辦公，如想在家辦公，微軟提供預算添購家具。

至於員工福利，何諺錡認為，微軟給員工及親屬保險補貼，總部園區也有醫院和照護中心，相當實惠；微軟也鼓勵員工往上攻讀學位，他的MBA學位就由公司贊助。

何諺錡隸屬工程部門，為跟上AI發展速度，每天追趕不同進度，但微軟很重視員工的Work-Life balance（工作與生活平衡），即便他熱愛工作和學習，上司會催他找時間休假，認為散心之後會有不同靈感，拿出更好的表現。

但和各種福利相比，何諺錡認為，員工為了Mission（使命）而努力的工作文化，是無可取代的；大家都很正面向上，願意學習不同想法和文化，工作起來很舒服，大家也會友善交流技術，把產品做得更好，服務更多人。

微軟公關策略副總裁Steve Clayton說，微軟總部從新墨西哥遷移至西雅圖，除了是2位創辦人（比爾蓋茲、保羅蓋倫）的家鄉，也希望接近人才庫；外界多誤會微軟全是工程師，但公司其實需要各種不同職位的人才，他就曾遇過化學、物理學、人類學、社會學家的同事，甚至還有賽車手。

對於想進微軟的台灣人才，何諺錡建議「就是大膽去嘗試！」微軟沒有很嚴格的「上與下」，員工可以寫一封信直接找CEO，約時間聊聊；台灣年輕人較害羞，但只要有想做的事情，並完整分享給大家，大家都會願意幫忙一起實現想法。

何諺錡也分析，西雅圖和矽谷文化不太一樣，西雅圖多是大型科技公司，甚至設立總部，是向心力很強的環境，附近也有自然資源，較能從事戶外活動；矽谷較多新創公司，例如Uber等，那裡較重視人與人之間的社交，舉辦許多新創小聚，提供大家交流平台。

微軟總部的特色樹屋辦公室（Tree House），可容納10人開會。（記者蔡昀容攝）

微軟總部的特色樹屋辦公室（Tree House），可容納10人開會。（記者蔡昀容攝）

微軟總部位於美國大西雅圖地區。（記者蔡昀容攝）

微軟總部位於美國大西雅圖地區。（記者蔡昀容攝）

微軟總部有125棟辦公大樓，並持續增建中。（記者蔡昀容攝）

微軟總部有125棟辦公大樓，並持續增建中。（記者蔡昀容攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
AI在股市的主導地位何時消退？高盛曝1關鍵
2024/07/14 07:00

AI在股市的主導地位何時消退？高盛曝1關鍵
Google和微軟1年用電量 超過100多國
2024/07/15 19:25

Google和微軟1年用電量 超過100多國

冠傑深耕高大特區 輕豪宅高CP值吸睛
微軟投資AI企業 美議員防中竊密
2024/07/13 05:30

微軟投資AI企業 美議員防中竊密
微軟放棄OpenAI董事會觀察員席位
2024/07/11 10:55

微軟放棄OpenAI董事會觀察員席位
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播