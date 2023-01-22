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    又是因TikTok而死！12歲女童遭同學強迫直播「昏迷挑戰」窒息亡

    阿根廷有名12歲女童遭同儕霸凌，被迫直播進行「昏迷挑戰」（Blackout Challenge），結果不幸意外窒息而死。（圖擷取自Immabee Tv FB、美聯社，本報合成）

    阿根廷有名12歲女童遭同儕霸凌，被迫直播進行「昏迷挑戰」（Blackout Challenge），結果不幸意外窒息而死。（圖擷取自Immabee Tv FB、美聯社，本報合成）

    2023/01/22 22:23

    〔即時新聞／綜合報導〕知名社群「抖音」（TikTok） 自上市以來，就在世界多國傳出許多青少年少女用戶，為追求流量引人關注，時常拍攝各種危險的「挑戰」活動，導致死傷事故頻傳。日前阿根廷有名12歲女童，因在家直播TikTok最新挑戰活動，結果不幸意外身亡，事後家屬更爆出，女童是遭同學霸凌而被強迫進行這項危險的挑戰。

    綜合外媒報導，13日在阿根廷聖塔菲省（Santa Fe Province）發生一起死亡悲劇，12歲女童米拉格（Milagros Soto）獨自在自家房間內，直播進行TikTok上最新風靡的「昏迷挑戰」（Blackout Challenge），結果她在拍攝過程中，因無法解開脖子上纏著的繩子導致挑戰失敗，更因長時間維持窒息的狀態，最終導致她不幸當場死亡。

    據驗屍報告顯示，米拉格死於機械性窒息（Mechanical Asphyxia），並沒有受虐或遭到第3方介入的跡象，而警方尚未不清楚未成年的米拉格，為什麼會做出如此危險的事情，目前已將她的手機帶回警局，全案仍持續進行調查。

    而米拉格的阿姨蘿拉（Laura Luque）則出面指控，她是在學校遭同學們霸凌，才被強迫做出這項危險的挑戰，「她告訴我們在學校裡沒人理會她，只因為她有一頭金髮很漂亮」。另據蘿拉透露，先前米拉格就曾被家人發現進行過2次昏迷挑戰而被斥責，結果她偷偷進行第3次挑戰時發生意外，並在所有觀看直播的網友面前窒息死亡。

    另據報導指出，米拉格並非第一起因拍攝TikTok「昏迷挑戰」死亡的未成年人，在過去18個月中，至少有15名12歲以下的兒童與青少年死於同一項挑戰。此外，近年TikTok造成全球未成年族群死傷案例逐漸攀升，對此TikTok公司僅表示他們鼓勵用戶「檢舉」不良行為的影片，並未有其他改善措施。

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