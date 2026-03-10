四連霸桃市議員梁為超被爆砸重金包養網紅 周軒揭內幕：國民黨內鬥已白熱化

國民黨桃園市議員梁為超被爆包養寫真網紅許玲玲。（本報合成，擷取自梁為超、許玲玲臉書）

四連霸國民黨籍桃園市議員梁為超，被週刊踢爆砸重金包養身材火辣的寫真網紅許玲玲。對此，梁為超緊急回應，自己已於2024年3月與妻子簽字離婚，目前是單身狀態，「跟誰來往都是個人自由」。然而，政治工作者周軒則從此爆料時機點切入，直指這背後隱藏著國民黨內部極其激烈的政治鬥爭。

根據《鏡週刊》報導，梁為超與許玲玲的交往關係在地方上引發熱議。許玲玲以傲人身材與寫真集在網路擁有不少粉絲，而梁為超被爆每月大方提供20萬元供其花用，並承租豪華公寓作為兩人愛巢。

周軒稍早則在臉書發文表示，梁為超除了是四連霸的桃園市議員外，還有一個非常響噹噹的身分，就是「啟思民本基金會」的董事。他指出，啟思民本基金會的核心成員皆為國民黨重量級人物，董事長是立法院副院長江啟臣、副董事長是藍營副主席兼秘書長李乾龍，而董事成員除了梁為超之外，還有立委李彥秀、游顥、謝龍介、林沛祥等人。

周軒強調，每個都是立委等級甚至要選縣市長的，「這個時間點梁為超被爆料，可見國民黨內鬥的氣氛已經白熱化了。」

