美媒力拱希拉蕊代拜登出征 網笑：川普躺著選

2016年10月9日，川普（左）與希拉蕊在總統辯論會上交鋒。（路透資料照）

2024/07/21 23:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統大選尚未開打，民主黨內部卻已暗潮洶湧。美國政治新聞網站《國會山莊報》（The Hill）日前刊登一篇專欄文章，作者奧哈納（Pablo O'Hana）語出驚人地提議，由前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）取代拜登（Joe Biden）角逐2024總統大位，這番言論一出，隨即在網路上炸開了鍋。

《福斯新聞》（Fox News）報導，奧哈納在文章中力陳，面對來勢洶洶的共和黨，以及拜登民調持續低迷的現狀，民主黨必須盡快找出能夠力挽狂瀾的強棒。在他看來，希拉蕊豐富的政治經驗、對外交政策的深入了解，以及與川普曾經交手的經歷，都讓她成為民主黨「救世主」的不二人選。

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奧哈納甚至搬出「悔恨牌」，指出當年有許多選民在投票給川普後才後悔莫及，如今更是殷切期盼希拉蕊能夠重出江湖，帶領美國走出困境。

然而，網友們顯然不買單。消息一出，社群媒體上隨即湧現大量嘲諷的聲音。「川普聽到應該要放鞭炮慶祝了吧？」、「是想笑死誰，美國是沒人了嗎？」、「希拉蕊的時代已經過去了，醒醒吧！」，顯然，大多數網友對於希拉蕊捲土重來的可能性並不感到樂觀。

就連川普陣營也來湊熱鬧，前高級顧問米勒（Jason Miller）在Ｘ平台轉發文章，並寫下：「她要參選了！！！」短短幾個字，帶著幾分戲謔，卻也點出了希拉蕊若真的參選，將會為選戰增添更多變數。

保守派評論員謝波德（Alex Sheppard）就嘲諷道：「如果是這樣，對川普來說是個好消息。她是史上最不受歡迎的政治人物。」

Ｘ平台用戶「@TheMagaHulk」則寫道：「在（川普出庭）之後，只有希拉蕊和賀錦麗還迫切到會想在這次選舉中挑戰川普。」

SHE’S RUNNING!!!



These opinion pieces don’t happen organically - Crooked is on the move!!!



“Ready for Round 2: Why we Need Hillary more than ever” https://t.co/FrXLLfR4ZX — Jason Miller （@JasonMillerinDC） July 20, 2024

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