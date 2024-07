美媒力拱希拉蕊代拜登出征 網笑：川普躺著選

2024/07/21 23:11

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國總統大選尚未開打,民主黨內部卻已暗潮洶湧。美國政治新聞網站《國會山莊報》(The Hill)日前刊登一篇專欄文章,作者奧哈納(Pablo O'Hana)語出驚人地提議,由前國務卿希拉蕊(Hillary Clinton)取代拜登(Joe Biden)角逐2024總統大位,這番言論一出,隨即在網路上炸開了鍋。

《福斯新聞》(Fox News)報導,奧哈納在文章中力陳,面對來勢洶洶的共和黨,以及拜登民調持續低迷的現狀,民主黨必須盡快找出能夠力挽狂瀾的強棒。在他看來,希拉蕊豐富的政治經驗、對外交政策的深入了解,以及與川普曾經交手的經歷,都讓她成為民主黨「救世主」的不二人選。

奧哈納甚至搬出「悔恨牌」,指出當年有許多選民在投票給川普後才後悔莫及,如今更是殷切期盼希拉蕊能夠重出江湖,帶領美國走出困境。

然而,網友們顯然不買單。消息一出,社群媒體上隨即湧現大量嘲諷的聲音。「川普聽到應該要放鞭炮慶祝了吧?」、「是想笑死誰,美國是沒人了嗎?」、「希拉蕊的時代已經過去了,醒醒吧!」,顯然,大多數網友對於希拉蕊捲土重來的可能性並不感到樂觀。

就連川普陣營也來湊熱鬧,前高級顧問米勒(Jason Miller)在X平台轉發文章,並寫下:「她要參選了!!!」短短幾個字,帶著幾分戲謔,卻也點出了希拉蕊若真的參選,將會為選戰增添更多變數。

保守派評論員謝波德(Alex Sheppard)就嘲諷道:「如果是這樣,對川普來說是個好消息。她是史上最不受歡迎的政治人物。」

X平台用戶「@TheMagaHulk」則寫道:「在(川普出庭)之後,只有希拉蕊和賀錦麗還迫切到會想在這次選舉中挑戰川普。」

