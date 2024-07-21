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驚悚畫面曝！印度學校教室牆壁突倒塌 6名學生「瞬間消失」

印度一間學校教室牆壁突崩塌，導致6名學生掉落。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

印度一間學校教室牆壁突崩塌，導致6名學生掉落。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

2024/07/21 22:50

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度古吉拉特邦（Gujarat）瓦多達拉（Vadodara）的一所學校二樓教室近日發生一起崩塌意外，當時正值午餐時間，教室內的學生皆在吃飯、聊天，沒想到，教室的牆壁突然倒塌，導致靠近牆面的學生、課桌椅都一起掉落下去，所幸只有一名學生受傷，送醫後並無大礙。

綜合印媒報導，事件發生於19日中午12點30分，正值午餐時間。根據教室的監視器畫面顯示，教室內的學生有些在吃飯、休息，也有些同學靠在牆面上聊天。

然而，在這放鬆的環境下，意外突然發生，教室外側的牆面突然崩塌，使靠牆的學生反應不及，連同課桌椅一起掉落，消失在畫面內。與此同時，教室內的學生也嚇得驚慌失措，紛紛逃離現場。

事後，校長魯帕爾（Rupal Shah）表示，當下我們聽到一聲巨響，立即趕到現場。牆壁倒塌後，共有6名學生掉落，所幸只造成一名七年級的學生頭部受傷，其餘學生已轉移到安全的地方。

校長進一步補充說，由於坍塌的教室位於2樓，牆外為學生自行車停放區，坍塌的牆壁壓壞了數輛自行車。目前，消防部門已清理完現場殘骸，警方正進一步調查事故原因。

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