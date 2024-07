驚悚畫面曝！印度學校教室牆壁突倒塌 6名學生「瞬間消失」

2024/07/21 22:50

〔即時新聞/綜合報導〕印度古吉拉特邦(Gujarat)瓦多達拉(Vadodara)的一所學校二樓教室近日發生一起崩塌意外,當時正值午餐時間,教室內的學生皆在吃飯、聊天,沒想到,教室的牆壁突然倒塌,導致靠近牆面的學生、課桌椅都一起掉落下去,所幸只有一名學生受傷,送醫後並無大礙。

綜合印媒報導,事件發生於19日中午12點30分,正值午餐時間。根據教室的監視器畫面顯示,教室內的學生有些在吃飯、休息,也有些同學靠在牆面上聊天。

然而,在這放鬆的環境下,意外突然發生,教室外側的牆面突然崩塌,使靠牆的學生反應不及,連同課桌椅一起掉落,消失在畫面內。與此同時,教室內的學生也嚇得驚慌失措,紛紛逃離現場。

事後,校長魯帕爾(Rupal Shah)表示,當下我們聽到一聲巨響,立即趕到現場。牆壁倒塌後,共有6名學生掉落,所幸只造成一名七年級的學生頭部受傷,其餘學生已轉移到安全的地方。

校長進一步補充說,由於坍塌的教室位於2樓,牆外為學生自行車停放區,坍塌的牆壁壓壞了數輛自行車。目前,消防部門已清理完現場殘骸,警方正進一步調查事故原因。

