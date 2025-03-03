好天氣掰掰！週二濕冷各地有雨 留意劇烈天氣

週二（4日）隨著鋒面逐漸影響，各地天氣轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣型態。（資料照）

2025/03/03 21:48

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週二（4日）隨著鋒面逐漸影響，各地天氣轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣型態；白天南部及東南部高溫約28至30度，其他地區高溫略降，北部及東北部約22至24度。

中央氣象署預報，週二各地低溫普遍約19至22度，白天南部及東南部高溫約28至30度，其他地區高溫略降，北部及東北部約22至24度，中部及東部約25至27度；澎湖18至23度、金門15至21度，馬祖10至14度。

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降雨方面，週二各地降雨轉趨明顯，轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣型態，在中部以北、東北部及東部地區降雨範圍大且有局部大雨發生的機率，請留意可能伴隨短時強降雨及強陣風等較劇烈的天氣現象，外出活動留意安全並攜帶雨具備用

天氣風險公司提醒，清晨起鋒面逐漸通過台灣上空，整個西半部將出現一波驟雨，也不排除有春雷發生的可能，整體雨勢將持續整天，台南以北雨勢較持續較明顯。

氣象署也提醒，明天東北風逐漸增強，基隆北海岸及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率，前往海邊活動請注意安全。此外，金門、馬祖及清晨中部以北、基隆北海岸易有局部低雲或霧影響能見度，交通往返離島請留意航班資訊，行車用路請注意路況安全。

紫外線方面，台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為「高量級」，其他地區皆為「中量級」。

空氣品質方面，因環境風場逐漸轉為東北風，清晨西半部風速弱，污染物稍易累積，白天起西半部地區降雨機率上升，受降雨洗除作用影響，空氣品質可望轉好。竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，局部地區清晨可能達普通等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

週二各地低溫約19至22度，白天南部高溫約28至30度，其他地區高溫略降。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為「高量級」，其他地區皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

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