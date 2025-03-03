控葉春蓮是綠側翼挨轟！傅崐萁急改口「全怪賴清德」 鄉民傻眼！

傅崐萁引爆網友怒火。（資料照）

2025/03/03 21:21

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁2日在花蓮藉「植樹節」舉行問政說明會，一上台就在痛罵民進黨政府，要鄉親別聽信綠營和綠媒說的任何話，已近80歲的退休教師葉春蓮聽不下去，起身怒嗆傅崐萁通匪，結果遭人粗魯架離場，相關畫面曝光引發輿論撻伐。對此，傅崐萁今晚PO文反批綠營惡意操弄，還將所有事情推給總統賴清德，讓大批網友傻眼。

葉春蓮2日在傅崐萁號召舉辦的場子嗆傅「通匪」被架出場，傅崐萁當時還在台上酸「你們看到了嗎？這就是民進黨的態度，我們連一點自由都沒有啊！」葉老師被迫離場接受媒體訪問時，痛心表示花蓮在傅家把持下已經「變醜、發臭」，實在不解為何還有那麼多人不明是非、分辨善惡地去支持傅氏夫妻，相關影片在網上曝光後引發熱烈討論。

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面對外界批評，傅崐萁白天還在指控葉春蓮本來就是深綠支持者，是綠營側翼安排去鬧場的，致使輿論怒火越燒越大。晚間傅崐萁又在臉書發文改口：「昨天在國民黨花蓮縣黨部主辦及邀請下，崐萁與徐縣長及鄉鎮代表們，一同出席「國父逝世百週年紀念會」及「國會問政說明會」，在滿場的2000多位鄉親見證的當下，突發的事件卻是餘波盪漾，對於葉春蓮老師在場外發生的紛擾，崐萁非常驚訝且遺憾，希望葉老師能有安好健康的身體！」

接著他說：「賴清德當選13個月來，我跟葉老師及善良的台灣人民一樣，火氣越來越大，明明立法院通過史上最高2.92兆元預算，賴政府卻天天喊著做不了事。過年期間詐騙橫行，短短7天2500件詐騙案，騙走16億元人民血汗錢，結果民進黨只會專心搞大罷免。」

「急診缺病床不是1天2天，3個月內700多位醫護人員離職，總統府設立『健康台灣推動委員會』等3大委員會，賴清德應以總統的高度出面協調各政黨解決問題，結果他的團隊整天只會喊抗中保台，把所有不合綠意的都打成中共同路人。大陸的文革，毛澤東以革命名義攻擊黨內不同派系，撕裂社會造成10年浩劫。賴政府謠言治國、謊言台灣，賴皇不思朝野溝通，一心政治操作，模糊施政無能的焦點，豈是民主國家領導人該有的風範？」

傅崐萁還表示，「葉老師問『為什麼許多人不能分辨是非？』， 崐萁也想知道『為什麼這麼多人被民進黨欺騙？』但這絕不是葉老師的錯，人民有知的權利。但是當綠媒、網軍、側翼一面倒混淆黑白是非攻擊時，而崐萁即使被貼標籤，也要堅定的修『財劃法』為花蓮家鄉爭取每年增加超過160億的補助款，及還稅於民普發全民現金一萬元來行銷花蓮觀光、提升社福，並積極推動民生相關的法案優先這才是人民急需的照顧與服務！」

大批網友看了傻眼，紛紛在底下留言怒轟「當時說葉老師是綠營側翼，直接把人拖出去，現在改口說不是葉老師的錯，風向變真快啊，發現自己踢到鐵板惹眾怒趕緊改口嗎？」、「整天推給賴清德就好了，立委真他X好當」、「你們暴力驅趕一位八十歲的老太太，才是紅衛兵的行為！新聞畫面都拍到了，你還在這邊詭辯，真的有夠國民黨！」、「影片聲音都那麼清楚，還可以睜眼說瞎話」、「顛倒是非是誰？偷偷摸摸去香港是誰？見中共高官見不得光是誰？說謊眼睛眨個不停的又是誰？葉霸老師說的哪一句冤枉你了？」

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