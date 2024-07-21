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「凱米」若往西北 氣象粉專：宜蘭、新竹以北陸警機率80％

凱米颱風暴風到達時間及機率圖。（圖擷取自氣象署）

凱米颱風暴風到達時間及機率圖。（圖擷取自氣象署）

2024/07/21 07:53

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕輕度颱風「凱米」（GAEMI）20日下午2點生成，持續接近台灣靠近，氣象署提醒，週三、週四（24日、25日）降雨最明顯。臉書粉專「林老師氣象站」則表示，24日將是關鍵轉折點，如果太平洋高壓再西伸，颱風路徑會往西北方向調整（廣義的西北颱路徑），宜蘭以北及新竹以北發布陸警機率提高至80%，大台北及西北部降雨也會顯著增加，此外，20到24日也要留意年度大潮在颱風期間，更易導致海水倒灌、積淹水。

「林老師氣象站」今晨發文指出，原TD05已於昨日生成今年第3號颱風「凱米」，目前循環境駛流場導引，繼續往台灣東部外海北上，24日將是個關鍵轉折點，如果太平洋高壓稍微再多西伸，整個颱風路徑將會明顯往西北方向調整（廣義的西北颱路徑），不但宜蘭以北及新竹以北地區發布陸警機率提高至80%，大台北及西北部地區的降雨也會顯著增加，應注意防範。

另外，20到24日西南部沿海（台南至屏東）及東北部沿海（新北、基隆、宜蘭）預計發生年度大潮，也要留意颱風期間，更易肇致海水倒灌、積淹水事件等。

「林老師氣象站」也解釋西北颱狹義上是指颱風中心從台灣東方海面向西北方行進，並且通過基隆和彭佳嶼之間的海面，同時引進西北風造成嚴重積淹水災害的颱風；但在廣義上，所有符合氣象署定義的第一類路徑颱風（即自東南往西北運動），都可以被歸類為西北颱。

至於一年之中潮位最高的滿潮，稱為「年度大潮」。在月球、地球引力及大氣壓力多重作用下，通常年度大潮會發生在台灣「秋分前後的朔月或望月」，或是當月亮位於「近地點」時，也可能會發生年度大潮。

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