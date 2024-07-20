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颱風各國路徑一次看！氣象粉專曝對台影響差異

「觀氣象看天氣」昨分享各大超級電腦數值預測圖，顯示美國、德國模式預測，颱風約在25日會從宜蘭至花蓮之間登陸。至於台灣、歐洲模式預測則顯示，25日將從東北部外海通過，強度介於輕度颱風至中度颱風等級。（圖擷自臉書）

「觀氣象看天氣」昨分享各大超級電腦數值預測圖，顯示美國、德國模式預測，颱風約在25日會從宜蘭至花蓮之間登陸。至於台灣、歐洲模式預測則顯示，25日將從東北部外海通過，強度介於輕度颱風至中度颱風等級。（圖擷自臉書）

2024/07/20 09:29

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓東方海面的熱帶擾動昨已升級為熱帶性低氣壓92W，有氣象粉專也分享各國模式預測路徑，並指下週三颱風將移動到台灣東北部外海，並於下週四通過台灣北部外海，屆時北部、東北部風大雨大，中南部雨勢也可能很大。

氣象粉專「觀氣象看天氣」昨下午發文分享，位於菲律賓東方的熱帶擾動92W，已升格為熱帶性低氣壓，從雲圖看起來已有一定的架勢、 範圍不小。該粉專也PO出各大超級電腦數值預測圖，顯示美國、德國模式預測，颱風約在25日會從宜蘭至花蓮之間登陸，其中美國模式預測強度達強烈颱風等級，德國模式則是輕度颱風等級。至於台灣、歐洲模式預測則顯示，25日將從東北部外海通過，強度介於輕度颱風至中度颱風等級。

「觀氣象看天氣」今上午再度發文，分享歐、美模式今天清晨剛出爐的最新預測，並指颱風將於24日晚間移動到台灣東北部外海，根據歐洲模式預測，接下來將朝西北方移動，並於25日通過台灣北部外海，屆時北部、東北部會有明顯的風雨，中南部山區以及南部平地雨勢也不小。

至於美國模式則預測，後續颱風將朝西北西方移動，並於25日通過北部近海，路徑類似西北颱，屆時北部、東北部風大雨大，中南部雨勢也很大，尤其山區及南部平地雨勢將相當劇烈。

至於颱風路徑會是轉西北或西北西，將取決於颱風移動，以及太平洋高壓再增強西伸的速度，具體發展仍須持續追蹤。

「觀氣象看天氣」今分享最新預測，指颱風將於24日晚間移動到台灣東北部外海，根據歐洲模式預測，接下來將朝西北方移動，並於25日通過台灣北部外海。美國模式則預測，後續颱風將朝西北西方移動，並於25日通過北部近海。（圖擷自臉書）

「觀氣象看天氣」今分享最新預測，指颱風將於24日晚間移動到台灣東北部外海，根據歐洲模式預測，接下來將朝西北方移動，並於25日通過台灣北部外海。美國模式則預測，後續颱風將朝西北西方移動，並於25日通過北部近海。（圖擷自臉書）

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