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日網友曬家中冷氣「長草」還能吹 網笑：令和版的傑克與魔豆

日本1名網友分享，他家的冷氣竟然「長草」。（圖擷自「@n4no_penguin」X）

日本1名網友分享，他家的冷氣竟然「長草」。（圖擷自「@n4no_penguin」X）

2024/07/20 10:49

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本1名網友分享，他日前站在家中的冷氣直吹時，驚訝發現冷氣竟然「長草」，他將此特殊景象拍照上傳引發熱烈討論，有網友笑說「令和版的傑克與魔豆」。

綜合日媒報導，日本1名網友本月8日在X平台發文提及，他當日下班返家，因天氣太熱站在冷氣機前直吹冷風時，意外發現14年前購入富士通冷氣機內長了1根小草，「冷氣機運作，這根神秘的草如同水菜般硬」，驚訝之餘拍照上傳至社群平台。

PO文曝光迄今超過323萬名網友瀏覽，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「種子是怎麼來的......」、「是不是有鳥在外面築巢」、「令和版的傑克與魔豆」、「空調很快就會變得雜草叢生」、「生命力太強了」、「植物的生命力」。

空調清潔專家小栗隆弘受訪回應，他每年處理1000多台冷氣機，經常看見冷氣機內部、外部出現蟑螂、蝙蝠、蛞蝓、螞蟻、甚至蜂巢，「第1次看到長草，相當驚訝」。

小栗隆弘說，可能是清洗或晾乾濾網時，上面附著被風吹進的種子，植物從機殼背面的縫隙長出發芽，或者過往洗冷氣機外殼過程中，有種子掉落機內，推測若將草連根拔掉，建議將冷氣完全拆解清洗乾淨，才能找出植物根部在哪處。

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