害慘壽司郎屁孩近況曝光！ 媽媽出面致歉：他現在很混亂
2023/02/05 15:29
〔即時新聞／綜合報導〕日本岐阜縣1名17歲高中生，近期在迴轉壽司店「壽司郎」（スシロー）用餐時惡搞店家，導致商譽與股價暴跌，事後公司拒絕道歉並堅持對少年提告。對此，該少年的母親昨（4）日首度露面，除為兒子的脫序行為向大眾鞠躬致歉，也透露他的近況，「正處於混亂狀態」。
據日媒《Smart FLASH》報導，該報記者4日前往這名闖禍少年位於岐阜縣的家中進行採訪，他的母親一看到記者，便走出家門立刻深深一鞠躬致歉，並向記者表示，「這次給大家添麻煩了，真的很抱歉」。
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當記者問及少年現況時，她則斷斷續續地透露，「我兒子當時大概太得意忘形，沒有想太多就做出那種傻事，所以才會用輕率的心情做出這種事。他（兒子）也因為發現自己做的事情造成了嚴重的後果，但不知道該如何致歉，現在正處於混亂狀態」。
接著少年母親還透露，由於她希望能親自和店家道歉，因此有跟先生帶著兒子一起去壽司郎致歉，又提到壽司郎堅持提告少年時，她則表示，「錯的是我們，所以我們只能反省並道歉，並交給對方和警方來判斷並賠償」。
而少年的父親也曾在2日受訪時表示，目前已經詢問過律師的意見，律師有囑咐他不要多說，因此不方便詳細說明，但透露經過這件事情之後，兒子已經在反省了，更在受訪過程中一邊含淚摘下帽子，一邊低頭鞠躬道歉，「真的很抱歉」。
【悲報】回転寿司炎上界隈に新たな挑戦者あらわる— 滝沢ガレソ???? （@takigare3） January 29, 2023
今度はスシローで醤油さしや湯飲みをベロベロ舐めまくり＆回る寿司にも唾タッチ pic.twitter.com/RMUk3caZQE