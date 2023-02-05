害慘壽司郎屁孩近況曝光！ 媽媽出面致歉：他現在很混亂

日本一名17歲少年日前前往連鎖迴轉壽司店「壽司郎」用餐，卻做出狂舔醬油罐等脫序舉動，引發各界猛烈抨擊，該名少年的雙親也在事後接連出面向社會大眾鞠躬致歉。（圖擷取自@takigare3推特）

2023/02/05 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕日本岐阜縣1名17歲高中生，近期在迴轉壽司店「壽司郎」（スシロー）用餐時惡搞店家，導致商譽與股價暴跌，事後公司拒絕道歉並堅持對少年提告。對此，該少年的母親昨（4）日首度露面，除為兒子的脫序行為向大眾鞠躬致歉，也透露他的近況，「正處於混亂狀態」。

據日媒《Smart FLASH》報導，該報記者4日前往這名闖禍少年位於岐阜縣的家中進行採訪，他的母親一看到記者，便走出家門立刻深深一鞠躬致歉，並向記者表示，「這次給大家添麻煩了，真的很抱歉」。

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當記者問及少年現況時，她則斷斷續續地透露，「我兒子當時大概太得意忘形，沒有想太多就做出那種傻事，所以才會用輕率的心情做出這種事。他（兒子）也因為發現自己做的事情造成了嚴重的後果，但不知道該如何致歉，現在正處於混亂狀態」。

接著少年母親還透露，由於她希望能親自和店家道歉，因此有跟先生帶著兒子一起去壽司郎致歉，又提到壽司郎堅持提告少年時，她則表示，「錯的是我們，所以我們只能反省並道歉，並交給對方和警方來判斷並賠償」。

而少年的父親也曾在2日受訪時表示，目前已經詢問過律師的意見，律師有囑咐他不要多說，因此不方便詳細說明，但透露經過這件事情之後，兒子已經在反省了，更在受訪過程中一邊含淚摘下帽子，一邊低頭鞠躬道歉，「真的很抱歉」。

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