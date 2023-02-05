為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    害慘壽司郎屁孩近況曝光！ 媽媽出面致歉：他現在很混亂

    日本一名17歲少年日前前往連鎖迴轉壽司店「壽司郎」用餐，卻做出狂舔醬油罐等脫序舉動，引發各界猛烈抨擊，該名少年的雙親也在事後接連出面向社會大眾鞠躬致歉。（圖擷取自@takigare3推特）

    日本一名17歲少年日前前往連鎖迴轉壽司店「壽司郎」用餐，卻做出狂舔醬油罐等脫序舉動，引發各界猛烈抨擊，該名少年的雙親也在事後接連出面向社會大眾鞠躬致歉。（圖擷取自@takigare3推特）

    2023/02/05 15:29

    〔即時新聞／綜合報導〕日本岐阜縣1名17歲高中生，近期在迴轉壽司店「壽司郎」（スシロー）用餐時惡搞店家，導致商譽與股價暴跌，事後公司拒絕道歉並堅持對少年提告。對此，該少年的母親昨（4）日首度露面，除為兒子的脫序行為向大眾鞠躬致歉，也透露他的近況，「正處於混亂狀態」。

    據日媒《Smart FLASH》報導，該報記者4日前往這名闖禍少年位於岐阜縣的家中進行採訪，他的母親一看到記者，便走出家門立刻深深一鞠躬致歉，並向記者表示，「這次給大家添麻煩了，真的很抱歉」。

    當記者問及少年現況時，她則斷斷續續地透露，「我兒子當時大概太得意忘形，沒有想太多就做出那種傻事，所以才會用輕率的心情做出這種事。他（兒子）也因為發現自己做的事情造成了嚴重的後果，但不知道該如何致歉，現在正處於混亂狀態」。

    接著少年母親還透露，由於她希望能親自和店家道歉，因此有跟先生帶著兒子一起去壽司郎致歉，又提到壽司郎堅持提告少年時，她則表示，「錯的是我們，所以我們只能反省並道歉，並交給對方和警方來判斷並賠償」。

    而少年的父親也曾在2日受訪時表示，目前已經詢問過律師的意見，律師有囑咐他不要多說，因此不方便詳細說明，但透露經過這件事情之後，兒子已經在反省了，更在受訪過程中一邊含淚摘下帽子，一邊低頭鞠躬道歉，「真的很抱歉」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「迴轉壽司」再見！日本壽司郎公布3項臨時營運方式
    2023/02/03 18:57

    「迴轉壽司」再見！日本壽司郎公布3項臨時營運方式
    不捨壽司郎遭抖音屁孩重挫 日消費者發起「拯救」活動社長淚謝
    2023/02/03 13:54

    不捨壽司郎遭抖音屁孩重挫 日消費者發起「拯救」活動社長淚謝

    三重新未來 六都唯一新市政特區
    壽司郎屁孩父親含淚道歉 坦言律師封口拒談細節
    2023/02/03 08:35

    壽司郎屁孩父親含淚道歉 坦言律師封口拒談細節
    拒絕屁孩道歉！ 壽司郎「堅決告到底」 日前檢座曝︰恐面臨3年刑期
    2023/02/02 18:16

    拒絕屁孩道歉！ 壽司郎「堅決告到底」 日前檢座曝︰恐面臨3年刑期
    被屁孩脫序行為害慘 日本壽司郎店面超慘現況曝光
    2023/02/02 08:30

    被屁孩脫序行為害慘 日本壽司郎店面超慘現況曝光
    有夠衰！屁孩在店內亂舔 壽司郎市值蒸發160億日圓
    2023/02/01 17:05

    有夠衰！屁孩在店內亂舔 壽司郎市值蒸發160億日圓
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播