不捨壽司郎遭抖音屁孩重挫 日消費者發起「拯救」活動社長淚謝
〔即時新聞／綜合報導〕日本連鎖壽司「壽司郎」遭到高中屁孩的抖音挑戰波及，商譽與股價重挫，日本消費者不捨，於社群網站發起拯救壽司郎活動，用實際消費行為為店家應援。對此，日本壽司郎社長新居耕平透過官方推特向消費者流淚表達謝意。
日本網友在社群媒體發起「想拯救壽司郎（#スシローを救いたい）」活動，用實際行動拯救遭受抖音屁孩無腦舉動重創的店家，推特上充滿日本消費者在店內大口朵頤的影音，還有人進去狂嗑高價品項，把金盤疊成小山（壽司郎結帳時以壽司盤計價，台灣壽司郎計價方式為紅盤40元、灰盤60元、金盤80元）。
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參加活動的消費者有男有女，有一般家庭客，也有年輕人揪好友或獨自前往，其中也不乏企業界與演藝圈人士，參加活動者眾多。
消費者的熱情讓業者相當感動，日本壽司郎社長新居耕平在2日下午4時許透過推特向大眾表達誠摯謝意，指壽司郎收到許多打氣應援，讓他感激流淚，未來壽司郎也將傾盡全力提供消費者美味又能吃得安心的壽司。
#スシローを救いたい
沢山の応援の声をいただき
大変ありがとうございます。
涙がでるぐらい感謝の気持ちで
いっぱいです。
うまい寿司を安心して
ご提供するために
我々が出来る
お客様に精一杯を
実施していきます。
あきんどスシロー社長— スシロー （@akindosushiroco） February 2, 2023
新居耕平
#スシローを救いたい pic.twitter.com/4dpeWlaa0N— ブラック （@throatpie2） February 3, 2023
【スシローで新たにピンクの頭のおじさんが発見される】#スシローを救いたい pic.twitter.com/9VmtsdeV4M— 石川サトル????あいえす （@SatoL_310） February 2, 2023
.— こうざぶろう社長 （@PartyPeoplekouz） February 2, 2023
俺『スシロー助けに行くぞっ‼︎』
甥っ子『まかして‼︎』（小学校3年生）
頼もしいなぁ〜????#スシローを救いたい
小さい頃おかんとよく食べに行って、
高校生の時は2年間アルバイトした#思い出の場所 pic.twitter.com/E5OJzG9LiQ