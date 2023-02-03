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    不捨壽司郎遭抖音屁孩重挫 日消費者發起「拯救」活動社長淚謝

    日本連鎖壽司店「壽司郎」遭到高中屁孩的抖音挑戰波及，商譽與股價重挫，日本消費者不捨，於社群網站發起拯救壽司郎活動。示意圖。（路透資料照）

    日本連鎖壽司店「壽司郎」遭到高中屁孩的抖音挑戰波及，商譽與股價重挫，日本消費者不捨，於社群網站發起拯救壽司郎活動。示意圖。（路透資料照）

    2023/02/03 13:54

    〔即時新聞／綜合報導〕日本連鎖壽司「壽司郎」遭到高中屁孩的抖音挑戰波及，商譽與股價重挫，日本消費者不捨，於社群網站發起拯救壽司郎活動，用實際消費行為為店家應援。對此，日本壽司郎社長新居耕平透過官方推特向消費者流淚表達謝意。

    日本網友在社群媒體發起「想拯救壽司郎（#スシローを救いたい）」活動，用實際行動拯救遭受抖音屁孩無腦舉動重創的店家，推特上充滿日本消費者在店內大口朵頤的影音，還有人進去狂嗑高價品項，把金盤疊成小山（壽司郎結帳時以壽司盤計價，台灣壽司郎計價方式為紅盤40元、灰盤60元、金盤80元）。

    參加活動的消費者有男有女，有一般家庭客，也有年輕人揪好友或獨自前往，其中也不乏企業界與演藝圈人士，參加活動者眾多。

    消費者的熱情讓業者相當感動，日本壽司郎社長新居耕平在2日下午4時許透過推特向大眾表達誠摯謝意，指壽司郎收到許多打氣應援，讓他感激流淚，未來壽司郎也將傾盡全力提供消費者美味又能吃得安心的壽司。

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