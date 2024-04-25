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援助烏克蘭以色列台灣法案簽署成法！ 拜登：不向獨裁者俯首

美國總統拜登簽署美援烏克蘭以色列台灣法案，承諾馬上援烏。（路透）

美國總統拜登簽署美援烏克蘭以色列台灣法案，承諾馬上援烏。（路透）

2024/04/25 19:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登24日簽署援助烏克蘭、以色列、台灣的法案案成為法律。美國隨即向烏克蘭運送首批總值約10億美元的軍備，美國國務院同時證實，首次向烏克蘭提供陸軍長程戰術彈道飛彈。

這項總額總計950億美元（約3.1兆元台幣）的法案也包括強制短影音平台TikTok與中國母公司字節跳動「斷開連結」，否則將在美國面臨全國性禁令。拜登表示，法案 「給予美國夥伴重要援助，好讓它們能保護自己，抵抗對其主權與公民性命及自由的威脅」。他說：「當我們的盟友更強時，我們也更強。」

拜登強調，這項新援助不僅是幫助烏克蘭對抗俄羅斯入侵和協助以色列對抗哈瑪斯武裝分子，更是提升美國安全和世界穩定的舉措，並鞏固美國在國際事務中的領導地位。拜登進一步宣布，美國將立即向烏克蘭運交軍援。他稱法案通過為「歷史性時刻」，象徵著美國對抗俄羅斯總統普廷的堅定立場，並宣示「美國不會向獨裁者低頭，尤其是不會向普廷低頭。

拜登發言的幾分鐘後，五角大廈宣布一項利用這筆新資金的10億美元援烏包裹計畫，內容包括防空彈藥、砲彈、供精準火箭發射器海馬斯（HIMARS）使用的彈藥、反戰車武器及裝甲車。烏克蘭總統澤倫斯基再次感謝美國的額外軍援，稱這是減少對自由威脅的唯一方法。

另外，國務院證實，美國早在上月中旬，就向烏克蘭交付射程高達300公里的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）長程飛彈。《路透》報導，烏克蘭17日兩度使用這款飛彈襲擊克里米亞半島的俄羅斯場，以及位於烏克蘭東南部的俄軍據點。

五角大廈發言人透露，ATACMS飛彈被悄悄地列入3月12日宣布的3億美元援助計畫中，並於4月稍早交付給烏克蘭。美國國家安全顧問蘇利文也證實「為數龐大」的飛彈已交付給烏克蘭，他說，新的610億美元軍援方案，將會向烏軍提供更多ATACMS飛彈，但未透露具體數目。蘇利文強調，烏克蘭已承諾只會在烏國主權領土範圍內使用這些武器。

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