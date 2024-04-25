中國江蘇女反映「燃氣費異常超收」 丈夫竟遭公司約談、施壓刪文

江蘇省昆山市一名女子上網反映燃氣費用暴增，不久後警察找上門，甚至連她的丈夫也遭公司約談。（圖擷取自中國微博、中國抖音，本報合成）

2024/04/25 18:13

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國多縣市近期傳出燃氣費用「異常暴增」，引爆民眾怒火，最先被踢爆收費異常的重慶燃氣（600917 CH），傳出事後股價下跌、公司總經理遭免職。江蘇省昆山市一名女子日前同樣上網反映燃氣費用暴增，發文不久被警察找上門，甚至連丈夫也遭公司約談，疑似當地燃氣公司試圖施壓刪文，引發各界譁然。

綜合中媒報導，中國江蘇省昆山市一名女子在20日在社群平台發文說，近期發現家中燃氣費用突然大增，希望當地有關部門能夠徹查。報導指出，由於近期發生重慶燃氣費用暴增事件，這名女子的發文成為中國輿論焦點，更在24日以「女子吐槽天然氣費突增 老公被約談」登上中國各大社交平台熱搜榜話題。

請繼續往下閱讀...

根據報導提到，昆山市的天然氣是由蘇州華潤燃氣公司負責供應，而先前發生爭議的重慶燃氣集團，控股股東為華潤燃氣，因此兩家公司隸屬同一集團。然而這名女子22日在再度發文指出，她先前發布質疑的燃氣費用異常貼文後隔日，蘇州天然氣公司先是派人上門，跟她解釋費用異常問題，接著不久，又突然有2名管區員警上門找她。

女子提到，警方當時對她聲稱，他們要「宣傳電信反詐知識」，詢問她丈夫在哪家公司任職，之後有關部門人員就丈夫的公司，要求公司老闆和她丈夫「溝通」，要求她刪文。對此，女子在貼文中害怕地說，自己只是一個小市民，發文也只是把發生在自己身上的事情說出來，希望維護自身利益，「我沒有撒謊，沒有製造謠言，希望有關部門放過我。」

事後蘇州華潤燃氣公司對外宣稱，自重慶、成都出現燃氣費用異常後，蘇州（轄區涵蓋昆山）也有民眾詢問燃氣費用，客服「都進行了詳細解答」。如果市民需要校驗燃氣錶，公司可前往校驗。蘇州華潤燃氣公司還說，民眾會覺得燃氣費用突增，主要是因為去年底至今年初的冬天溫度較往年低，「等天氣轉暖後，用氣量就會降下來。」

這起事件曝光後，再度引起中國網友熱議，除了再度討論重慶燃氣費用異常暴增，與業者讓民眾更換新型智慧燃氣錶有關等，更紛紛留言，「這不是赤裸裸的威脅？」、「不能解決問題，就解決提出問題的人」、「這條新聞居然是真的！昨天看到時，第一反應就是這肯定又是境外敵對勢力在污蔑華潤燃氣，抹黑人民警察，詆毀中國公司……沒想到，TM的居然真的！華潤不是大央企嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法