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    屁孩惡搞歪風侵襲迴轉壽司！日本藏壽司、HAMA壽司也遭殃

    不只「壽司郎」，日本另外2間人氣迴轉壽司店「藏壽司」及「HAMA壽司」近期也遭屁孩惡搞。（圖翻攝自推特）

    不只「壽司郎」，日本另外2間人氣迴轉壽司店「藏壽司」及「HAMA壽司」近期也遭屁孩惡搞。（圖翻攝自推特）

    2023/02/02 23:21

    〔即時新聞／綜合報導〕日本知名迴轉壽司專賣店「壽司郎」（スシロー）因「屁孩亂舔事件」股價大跌，引發外界關注。這波屁孩惡搞的歪風近期似乎「襲捲」日本餐飲業，另外2間人氣迴轉壽司店「藏壽司」（くら寿司）及「HAMA壽司」（はま寿司）也遭殃。

    綜合日媒報導，近日網上瘋傳一段日本高中生在壽司郎用餐的脫序影片，只見屁孩狂舔公用醬油罐、杯子、手指沾口水摸轉盤上的壽司，種種誇張行為引爆外界撻伐聲浪，同時也引發消費者對迴轉壽司的食安疑慮，進一步造成壽司郎母公司「FOOD & LIFE Companies」股價暴跌。

    這起事件也讓外界發現，今年以來日本已有多家迴轉壽司店遭遇過奧客惡搞，例如藏壽司上月底有屁孩將芥末擠在放在轉盤上的壽司、將吃一半的壽司放回轉盤上；HAMA壽司1月中旬也有屁孩直接夾取別桌顧客單點的壽司來吃，還拍下影片稱「看起來很好吃就夾來吃了」，荒謬行徑讓人看傻眼。

    面對這股令人無語的歪風，壽司郎已表示堅決對屁孩提告，藏壽司與HAMA壽司則稱已向警方通報此事，並加強店內的智慧監控系統，防止類似情事再次發生。

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