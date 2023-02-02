屁孩惡搞歪風侵襲迴轉壽司！日本藏壽司、HAMA壽司也遭殃
〔即時新聞／綜合報導〕日本知名迴轉壽司專賣店「壽司郎」（スシロー）因「屁孩亂舔事件」股價大跌，引發外界關注。這波屁孩惡搞的歪風近期似乎「襲捲」日本餐飲業，另外2間人氣迴轉壽司店「藏壽司」（くら寿司）及「HAMA壽司」（はま寿司）也遭殃。
綜合日媒報導，近日網上瘋傳一段日本高中生在壽司郎用餐的脫序影片，只見屁孩狂舔公用醬油罐、杯子、手指沾口水摸轉盤上的壽司，種種誇張行為引爆外界撻伐聲浪，同時也引發消費者對迴轉壽司的食安疑慮，進一步造成壽司郎母公司「FOOD & LIFE Companies」股價暴跌。
請繼續往下閱讀...
這起事件也讓外界發現，今年以來日本已有多家迴轉壽司店遭遇過奧客惡搞，例如藏壽司上月底有屁孩將芥末擠在放在轉盤上的壽司、將吃一半的壽司放回轉盤上；HAMA壽司1月中旬也有屁孩直接夾取別桌顧客單點的壽司來吃，還拍下影片稱「看起來很好吃就夾來吃了」，荒謬行徑讓人看傻眼。
面對這股令人無語的歪風，壽司郎已表示堅決對屁孩提告，藏壽司與HAMA壽司則稱已向警方通報此事，並加強店內的智慧監控系統，防止類似情事再次發生。
はま寿司 担当者— 渡海 千明 （@ChiakiTokai） January 14, 2023
「会社として到底容認できません。模倣されることによって、ビジネスモデル自体が揺れ動いてしまうもので、非常に重く受け止めています」
「毒性の高いものが混入される可能性もないわけではありません。酷ければ殺人に繋がるものもありえます」
訴訟案件????pic.twitter.com/wJ3XVaw1Vg
『はま寿司』に勝るとも劣らない『くら寿司』の迷惑テロ。店舗でこんな事されてると思ったら汚くてもう持ち帰りでしか注文できないわ????店員注意しろよ。個室でも無いのに何してたねん。#くら寿司 #はま寿司 #寿司テロ #迷惑行為 #迷惑テロ pic.twitter.com/XDI9UsZiSH— 虎党chⒸ （@toratou_ch） January 25, 2023