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全球電腦大當機外媒封「IT史上最慘」 專家：Y2K真的發生了

資安公司CrowdStrike的軟體更新出錯，造成全球大規模Windows設備受到影響，也引發全球企業混亂，許多航空與鐵路運輸也因此停擺。（歐新社）

資安公司CrowdStrike的軟體更新出錯，造成全球大規模Windows設備受到影響，也引發全球企業混亂，許多航空與鐵路運輸也因此停擺。（歐新社）

2024/07/20 13:51

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕資安公司CrowdStrike的軟體更新出錯，造成全球大規模Windows設備受到影響，也引發全球企業混亂，許多航空與鐵路運輸也因此停擺。對此外媒紛紛形容是「全球前所未見」、「史大最大規模」的嚴重IT當機，也有專家直言「Y2K真的發生了」。

微軟系統19日大規模當機，在全球各地釀成混亂情況，包含銀行、媒體和交通運輸都成為受害者，在國內也傳出有醫學中心一度受影響。英媒「曼徹斯特新聞晚報」（Manchester Evening News）在報導中描述，19日發生的一系列重大技術故障，被形容為「史上最大規模IT當機」。

報導提到，澳洲網路安全顧問亨特 （Troy Hunt）在社群也將這次事件與千禧蟲（Y2K）進行比較，並指「這就是1999年令所有人憂慮的千禧蟲（Y2K），只是這次它真的發生了。」

英媒「金融時報」（Financial Times）在報導中形容，原本應該只是例行的軟體更新，但這起「有史以來最大規模的IT大當機」重創世界各地的企業，從航空公司到金融服務業與媒體集團都成為受害者，包含數千架航班被取消，跨國的的工作人員無法登入電腦，醫院營運被推遲，一些電視頻道也為此停播等。報導也提及，雖然在問題爆發12小時候，問題已陸續解決，但這次故障規模空前，也意味每個Windows用戶可能需要數天時間才能恢復。

英媒《BBC》也在某一篇報導中轉貼各大媒體的報導標題，其中《每日快報》稱，該事件可能需要數天時間才能完全修復，並將造成「數十億美元」的損失。《每日郵報》則指出「全球IT崩潰顯示了無現金化的危險」。《電訊報》的標題則是：「全球IT崩潰後的假期一片混亂」。《每日電訊報》報導則指出，預計約有20萬人將受到旅行中斷的影響。該報稱，許多人將難以從旅遊保險公司收回成本，如果旅行受到干擾，航空公司也很難在本已繁忙的時段讓人們乘坐替代航班。

資安公司CrowdStrike的軟體更新出錯，造成全球大規模Windows設備受到影響，也引發全球企業混亂，許多航空與鐵路運輸也因此停擺。（法新社）

資安公司CrowdStrike的軟體更新出錯，造成全球大規模Windows設備受到影響，也引發全球企業混亂，許多航空與鐵路運輸也因此停擺。（法新社）

微軟系統19日大規模當機，在全球各地釀成混亂情況，包含銀行、媒體和交通運輸都成為受害者。（彭博）

微軟系統19日大規模當機，在全球各地釀成混亂情況，包含銀行、媒體和交通運輸都成為受害者。（彭博）

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