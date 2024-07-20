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凱米颱風慢速接近台灣 估下週二起降雨越來越明顯

氣象署公布凱米颱風最近路徑分析，今晚8點中心位於鵝鑾鼻東南方960公里海面上。（中央氣象署提供）

氣象署公布凱米颱風最近路徑分析，今晚8點中心位於鵝鑾鼻東南方960公里海面上。（中央氣象署提供）

2024/07/20 22:34

〔記者蔡思培／台北報導〕輕度颱風「凱米」（GAEMI）今天下午2點生成，持續朝台灣靠近，可能是今年第一個影響台灣的颱風。中央氣象署預報員陳姵安說，今晚8點凱米的中心位於鵝鑾鼻東南方960公里海面上，以時速4公里往西移動，時速稍減。下週二起颱風帶來的降雨會越來越明顯，週三、週四降雨較劇烈。

今天下午2點，凱米中心位於鵝鑾鼻東南方1020公里海面上，以時速8公里往西北西轉北北西方向移動，不過颱風速度有稍微趨緩。陳姵安說，今晚8點凱米中心位於鵝鑾鼻東南方960公里海面上，以時速4公里往西移動，時速相較下午略減。

陳姵安說，下週二起降雨會越來越明顯，週三、週四降雨較劇烈。至於降雨影響範圍會受未來颱風路徑影響，若下週凱米行徑方向偏北，中部以北降雨較明顯，南部雖會下雨，但規模不如北部；若凱米行徑方向偏南，全台都可能有明顯降雨。陳姵安也提醒，凱米離台時風向會吹西南風，屆時中南部地區可能會有明顯降雨。

目前台灣周邊除凱米颱風，還有一個位於南海附近的熱帶性低氣壓TD04，外界也關注是否會形成颱風？陳姵安說，依日本氣象預報，TD04可能會在未來48小時內減弱，變成颱風機率較低，但仍要持續觀察。

氣象署公布凱米颱風暴風可能到達時間。（中央氣象署提供）

氣象署公布凱米颱風暴風可能到達時間。（中央氣象署提供）

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