輕颱「凱米」持續接近台灣 週三、週四雨勢最大

輕颱「凱米」目前位於菲律賓東部海面，預計週三、週四最接近台灣。（圖擷取自中央氣象署）

2024/07/21 06:52

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日各地大多是多雲到晴、高溫炎熱的天氣，由於台灣附近環境吹東南風，迎風面的東南部及恆春半島則有不定時局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中部以北有零星短暫陣雨，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，南部地區有局部大雨。輕颱「凱米」目前位於菲律賓東部海面，預計週三、週四最接近台灣。

輕颱「凱米」中心位置於21日凌晨2點位於菲律賓東方海面，距離鵝鑾鼻東南方約870公里，以每小時10公里速度向西北轉北北西的方向進行，預計週三及週四「凱米」中心最接近台灣。另外位於南海的熱帶性低氣壓「TD04」，亦有發展為輕度颱風的趨勢，未來將朝向中國海南島方向前進，對台灣沒有直接影響。

請繼續往下閱讀...

今日天氣仍炎熱，各地高溫高溫普遍為33至36度，尤其大台北及中南部地區易出現37度以上高溫，戶外活動請做好防曬措施並多補充水分，避免熱傷害。紫外線指數預報部份，宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣、嘉義縣、嘉義市、澎湖縣、金門縣及連江縣達到「危險級」，其他縣市均為「過量級」。

空氣品質部份，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

週一（22日）太平洋高壓減弱，南方低壓帶逐漸北移並影響，環境轉為偏東風，位於迎風面的基隆北海岸及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨。沒下雨時各地悶熱，高溫約34至36度。

週二至週五（23日至26日）受颱風「凱米」或其外圍環流影響，各地都有可能降雨，並有機會出現大雨或局部豪雨。週二（23日）北部、東北部、東部地區易有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有短暫雷陣雨。氣溫方面，因颱風外圍沉降作用影響，桃竹苗及中部局部地區有可能發生焚風。

週三、週四（24日、25日）降雨最為明顯，西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨。週五（26日）轉西南風，中南部地區有不定時短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 37 27 ~ 35 28 ~ 35 27 ~ 33

今日各地高溫高溫普遍為33至36度，尤其大台北及中南部地區易出現37度以上高溫。（資料照）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法