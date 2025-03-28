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    平鎮天道盟同心會遭賭場槍手狂轟 警「雷霆除暴」大掃蕩

    平鎮天道盟同心會據點遭槍擊案，警強力掃蕩幫派，展開「雷霆除暴」專案。（記者黃政嘉翻攝）

    平鎮天道盟同心會據點遭槍擊案，警強力掃蕩幫派，展開「雷霆除暴」專案。（記者黃政嘉翻攝）

    2025/03/28 23:58

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市平鎮區高雙路88巷附近天道盟同心會據點今早（28日）發生槍擊案，平鎮警分局今晚立即展開「雷霆除暴」專案，桃園市警察局副局長劉印宮主持勤教，動員全體警力掃蕩轄內特種行業場所。

    據了解，天道盟同心會潘姓男子與另4名幫派分子6日到苗栗聚賭，涉嫌詐賭被抓包，爆發衝突，賭場威嚇全身脫衣搜身，發現藏有天九牌，潘男等人遭毆打。潘男隔再糾眾報復，引發大亂鬥。苗栗賭場槍手吳男今天北上平鎮天道盟同心會據點，連轟至少17槍，下午在苗栗投案，警方查扣1枝制式長槍，初判是美製「M15響尾蛇突擊步槍」。

    平鎮警分局長徐坤隆說，警方接獲通報，立即將開槍的吳男帶回偵辦，查扣作案槍枝。吳男拒絕夜訊，明天訊問後，將依違反槍砲彈藥管制條例、恐嚇、毀損移送台灣桃園地方檢察署偵辦；警方持續追查有無共犯，或涉及其他刑案。

    平鎮警分局指出，警方已掌握幫派勢力，除了個案偵查，即日起針對幫派據點持續執行專案臨檢，溯源追查背後教唆者，以組織犯罪全面檢肅，結合周邊道路封鎖式路檢盤查，強力執法遏止犯罪。

    平鎮警分局展開「雷霆除暴」專案掃蕩特種行業場所。 （記者黃政嘉翻攝）

    平鎮警分局展開「雷霆除暴」專案掃蕩特種行業場所。 （記者黃政嘉翻攝）

    平鎮警方將槍手吳男帶回偵辦。（記者黃政嘉翻攝）

    平鎮警方將槍手吳男帶回偵辦。（記者黃政嘉翻攝）

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