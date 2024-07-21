阻賀錦麗接班？裴洛西籲民主黨勿「欽點」總統候選人

拜登若退選，裴洛西（右）挺公開提名，賀錦麗（左）恐面臨挑戰。（美聯社檔案照）

2024/07/21 06:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登是否競選連任，牽動民主黨2024年總統大選布局。美國政治新聞網站《Politico》報導，前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）公開表態，呼籲民主黨在總統提名程序上保持開放性，避免給外界「欽點」副總統賀錦麗（Kamala Harris）接班的印象。

報導指出，裴洛西7月10日與加州民主黨議員的閉門會議中，特別強調若拜登決定退出選舉，黨內應建立公開透明的提名程序。她認為，倉促推舉賀錦麗為候選人，恐讓選民認為黨高層操控選舉，反而不利團結。

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據與會人士透露，裴洛西並非質疑賀錦麗的能力，而是擔憂缺乏競爭的提名過程，將難以激發選民熱情。多位民主黨議員也認同，應避免由黨內菁英「欽點」候選人的作法，應讓基層黨員擁有更多發言權。

事實上，自從拜登6月底在公開活動表現不佳後，關於他是否適合競選連任的討論便甚囂塵上。裴洛西此前率先公開暗示，拜登尚未決定是否參選，形同鼓勵黨內同志勇敢說出真心話。

然而，並非所有民主黨人都支持公開提名。部分人士將此解讀為刻意壓制賀錦麗聲勢的策略，以便其他潛在人選有機會脫穎而出。

目前，加州代表團被視為賀錦麗的堅強後盾。一旦拜登宣布退選，預計將有多位加州議員表態支持賀錦麗。但能否獲得全國選民青睞，仍是未知數。

一位不願透露姓名的搖擺州民主黨議員表示，副總統無法在他們的選區獲勝。這位議員說：「我和一些民主黨人談過。他們不想要賀錦麗。」他指出，他們整個星期都在聽選區選民表達對賀錦麗作為總統候選人的擔憂。「無論如何，我認為11月的選舉都很艱難。除非你找到一個真正能團結所有人的人。但如果你找到另一個候選人，賀錦麗會怎麼樣？」

民主黨內部正面臨兩難抉擇：若堅持公開提名，則可能讓共和黨對手有機可趁；若直接擁立賀錦麗，又恐遭批「黑箱作業」，損害民主黨形象。

報導提到，如果拜登在未來幾天內退出，民主黨將面臨一個關於如何推進的迫切問題。而這個問題的很大一部分將是：拜登是否會支持賀錦麗，如果他不支持，其他黨內領袖是否會支持她？

民主黨人還需要面對一個更為實際的問題：賀錦麗能幫助民主黨贏得眾議院嗎？一個搖擺州民主黨人團體已經與眾議院少數黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）接觸，告訴他賀錦麗將是拜登的有力替代者。然而，其他人還不確定，他們還在等待更多來自基層的民調結果。

報導指出，公開和私下的民調顯示，賀錦麗的支持率略高於拜登，但她在關鍵人群中的支持率高於其他潛在競爭者，尤其是黑人選民。賀錦麗的支持者和盟友認為，這些民調僅僅代表了她的基本盤，一旦她成為民主黨名義上的領袖，對她的支持率還會上升。

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